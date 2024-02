Brothers: A Tale of Two Sons Remake – Trophäen-Leitfaden für alle Erfolge

Wenn ihr die Indie-Perle „Brother: A Tale of Two Sons“ verpasst habt, so könnt ihr das Abenteuer auch im gelungenen Remake nachholen. Für Trophäenjäger ist das Remake besonders interessant, denn im Gegensatz zum Original gibt es im Remake eine Platin-Trophäe zu ergattern. Wie ihr alle Erfolge freischaltet, verraten wir euch in unserem Guide!

Schwierigkeit und Spielzeit für Platin

Auf der Suche nach einem Heilmittel für ihren Vater, könnt ihr mit den zwei Brüdern nebenbei insgesamt 15 Trophäen (9x Gold, 5x Silber und 1x Platin) erhalten. Trophäenjäger freuen sich, denn neben einer sehr einfachen Platin-Trophäe, regnet es auch noch Gold-Trophäen.

Es sollte maximal 4 Stunden dauern, um alle Erfolge freizuschalten. Deshalb empfehlen wir euch, erst einmal das Spiel und die Story zu genießen. Im Anschluss könnt ihr euch dank der Kapitelauswahl zügig um die fehlenden Errungenschaften kümmern.

Hinweis: Abgesehen von zwei neuen Erfolgen, gibt es die restlichen Achievements genauso auch in der Vorlage. Ihr könnt unseren Trophäenleitfaden also auch nutzen, wenn ihr das Original spielt.

Pause machen

Freischaltbedingung: Du hast eine Pause vom Abenteuer gemacht.

Du hast eine Pause vom Abenteuer gemacht. Trophäe: Silber

Prolog: Wenn ihr den Vater zum Dorfarzt transportiert, müsst ihr den Karen vor der Brücke stehenlassen und die Steintreppe im Süden runterlaufen, die zum Strand führt. Am Ende des Strands liegen Steine, die ihr ins Wasser werfen müsst, um den Erfolg zu erhalten.

Gönnt euch an dieser Stelle eine Pause, bevor das richtige Abenteuer beginnt. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Ein letztes Spiel?

Freischaltbedingung: Du hast deinem kleinen Bruder gezeigt, wie es geht.

Du hast deinem kleinen Bruder gezeigt, wie es geht. Trophäe: Gold

Kapitel 1: Am Anfang des Kapitels müsst mit dem großen Bruder den Ball von dem Mädchen nehmen und ihn durch den Korb werfen. Damit euch das gelingt, müsst ihr etwas Abstand zum Korb haben. Dieser Erfolg ist neu im Remake.

Werft etwa von hier aus den Ball, um einen Treffer zu landen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Wunschbrunnen

Freischaltbedingung: Du hast den Ball von jemandem in einen Brunnen geworfen? Schäm dich.

Du hast den Ball von jemandem in einen Brunnen geworfen? Schäm dich. Trophäe: Silber

Kapitel 1: Danach schnappt ihr euch den Ball erneut und lauft damit einige Meter zurück zum Brunnen. Werft den Ball in den Brunnen und ihr erhaltet direkt noch eine Trophäe.

Für diese Trophäe müsst ihr das kleine Mädchen zum Weinen bringen. Schämt euch! (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Dreh mich herum

Freischaltbedingung: Du verwirrst jemanden zu sehr.

Du verwirrst jemanden zu sehr. Trophäe: Gold

Kapitel 1: Im Verlauf des Kapitels kommt ihr an einer Herde Schafe vorbei. Schnappt euch mit dem großen Bruder ein Schaf und dreht euch im Kreis, bis das Schaf kotzt. Dieser Erfolg ist neu im Remake.

Im Originalspiel könnt ihr die Schafe ebenfalls zum Kotzen bringen. Eine Trophäe dafür gibt es aber nur im Remake. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Schwarzes Schaf

Freischaltbedingung: Jede Familie hat einen.

Jede Familie hat einen. Trophäe: Gold

Kapitel 1: Es gibt einen weiteren Erfolg, der mit einem Schaf zusammenhängt. Tragt ein Schaf in die Richtung, aus der ihr gekommen seid. Geht am Haus vorbei, bis ihr eine Sackgasse mit Hasen erreicht. Hier gibt es eine kalte Feuerstelle. Stellt das Schaf dort ab, damit die Asche es schwarz färbt.

Die Schafe in Brothers müssen sich so einiges von Trophäenjägern gefallen lassen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Hasenfreunde

Freischaltbedingung: Du hast dafür gesorgt, dass sich die Hasen benehmen.

Du hast dafür gesorgt, dass sich die Hasen benehmen. Trophäe: Gold

Kapitel 1: Am gleichen Ort schnappt ihr euch mit dem kleinen Bruder den weißen Hasen und tunkt ihn ebenfalls in die Asche der Feuerstelle, um ihn schwarz zu färben.

Nach dem Schaf ist jetzt der arme Hase dran. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Turteltauben

Freischaltbedingung: Du hast die beiden Turteltauben wieder vereint.

Du hast die beiden Turteltauben wieder vereint. Trophäe: Gold

Kapitel 1: Dieser Erfolg besteht aus zwei Aufgaben. Zunächst müsst ihr im ersten Kapitel einen Vogel aus seinem Käfig befreien. Der Vogelkäfig steht neben der Bank südöstlich von der Schafherde.

Öffnet den Käfig und lasst den Vogel in die Freiheit fliegen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Kapitel 4: Im vierten Kapitel findet ihr beim alten Erfinder ein Fernrohr. Blickt hindurch und lenkt die Kamera nach unten rechts zum Vogel, der auf einem Ast sitzt. Zoomt mit dem linken Analogstick hinein und es wird eine kurze Sequenz abgespielt, in der der Vogel aus dem ersten Kapitel erscheint.

Die Kapitelauswahl hilft euch bei diesem Erfolg leider nur bedingt. Habt ihr diese Trophäe verpasst, müsst ihr das Spiel vom ersten Kapitel aus bis zum vierten Kapitel spielen, um den Erfolg nachzuholen.

Vergesst nicht, dass die Sequenz nur abgespielt wird, wenn ihr mit der Kamera hineinzoomt. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Sternschnuppe

Freischaltbedingung: Wünsch dir was.

Wünsch dir was. Trophäe: Silber

Kapitel 3: Direkt nach dem Abschnitt mit den Wölfen findet ihr auf der rechten Seite eine Statue, die ihr begutachten müsst. Wartet einige Sekunden, bis eine Sternschnuppe am Himmel sichtbar wird.

Wenn ihr euch eine Trophäe gewünscht habt, so ist euer Wunsch in Erfüllung gegangen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Eine traurige Melodie

Freischaltbedingung: Du hast dafür gesorgt, dass sich jemand besser fühlt.

Du hast dafür gesorgt, dass sich jemand besser fühlt. Trophäe: Gold

Kapitel 4: Am Anfang des Kapitels versucht sich ein Mann zu erhängen. Haltet den Mann mit dem großen Bruder fest, während der kleine Bruder auf den Baum klettert und das Seil löst. Anschließend müsst ihr rechts vom Baum auf die untere Ebene springen und dann zum abgebrannten Haus klettern. Dort hebt ihr die Spieluhr auf und bringt sie dem untröstlichen Mann.

Bringt dem Mann die Spieluhr, um ihm etwas Trost zu spenden. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Windröhre

Freischaltbedingung: Du hast den Erfinder zum Tanzen gebracht.

Du hast den Erfinder zum Tanzen gebracht. Trophäe: Gold

Kapitel 4: Die gesuchte Windröhre steht beim Erfinder. Damit müsst ihr eine Melodie erzeugen, die den alten Mann zum Tanzen bringt. Ein Bruder muss kurbeln, während der andere die Windröhre in die richtige Position bringt.

Richtet die Windröhre so aus, damit die Melodie erklingt. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Ruf des Riesen

Freischaltbedingung: Du hast ein riesiges Horn ertönen lassen.

Du hast ein riesiges Horn ertönen lassen. Trophäe: Silber

Kapitel 5: Im Verlauf des Gebirges müsst ihr mit einer gigantischen Armbrust einem toten Riesen einen Bolzen in den Kopf schießen. Kurz davor gibt es einen optionalen Weg zu einem Horn. Benutzt es mit dem großen Bruder, damit der Ruf des Riesen ertönt.

Nur der große Bruder kann das Horn richtig verwenden. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Hinter dem Vorhang

Freischaltbedingung: Du hast ein Geheimnis entdeckt.

Du hast ein Geheimnis entdeckt. Trophäe: Gold

Kapitel 6: Am Anfang des Kapitels paddelt ihr auf dem Boot, bis ihr auf der rechten Seite einen Blutwasserfall entdeckt. Dort gibt es einen geheimen Durchgang, durch den ihr das Boot manövrieren müsst.

Das gesuchte Geheimnis entdeckt ihr hinter dem Wasserfall. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Schildkrötensuppe

Freischaltbedingung: Du hast den Schildkröten geholfen, ins Meer zu gelangen.

Du hast den Schildkröten geholfen, ins Meer zu gelangen. Trophäe: Gold

Kapitel 6: Wenn ihr dem Mädchen folgt, werdet ihr an einer großen Schildkröte vorbeikommen. Biegt hier nach rechts ab und sucht die drei kleinen Schildkröten. Über eine Eisrutsche befördert ihr die Schildkröten zu ihrer Mutter und werdet dafür mit einem Erfolg belohnt.

Habt ihr alles richtig gemacht, wird eine kurze Zwischensequenz abgespielt. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Walgesang

Freischaltbedingung: Du hast Singen geübt.

Du hast Singen geübt. Trophäe: Silber

Kapitel 6: Etwas später im Kapitel müsst ihr mit einer Säge einen Baum fällen. Lauft zunächst an der Säge vorbei und setzt euch am Ende des Pfads auf die Bank. Die zwei Brüder werden nach einigen Sekunden herumalbern und mit ihrem Gesang die Wale hervorlocken.

Chronologisch ist dies der letzte Erfolg in Brother: A Tale of Two Sons. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Eine Geschichte von zwei Söhnen

Freischaltbedingung: Alle Trophäen freischalten.

Alle Trophäen freischalten. Trophäe: Platin

Wenn ihr unserem Leitfaden gefolgt seid und alle Aufgaben gemeistert habt, dürft ihr euch jetzt über eine neue Platin-Trophäe freuen. Glückwunsch!