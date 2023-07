In Dave The Diver sollt ihr bei einer der Nebenquests des Seevolks vier verlorenen gegeangene Seepferdchen für NPC Linchen finden. An dieser Stelle helfen wir euch bei dieser Nebenmission und zeigen euch die Fundorte der Rennseepferdchen.

Dave The Diver Facts

Seepferdchen in Dave The Diver finden

Diese Nebenquest könnt ihr in der Spielhalle ganz im Osten des Dorfes vom Seevolk starten. Sobald ihr hier ein gelbes Ausrufezeichen seht, betretet das Gebäude und sprecht mit NPC Linchen.

Linchen veranstaltet Rennen mit Seepferdchen, doch durch ein kürzliches Erdbeben sind alle Seepferdchen verloren gegangen und ihr sollt sie nun innerhalb des Dorfes wiederfinden.

Wichtiger Hinweis: Um diese Nebenquest abschließen zu können, benötigt ihr das Netz zum Fangen von Käfern und anderen kleineren Kreaturen. Ihr erhaltet es, nachdem ihr NPC Maki im Restaurant bedient und ihre Mission abgeschlossen habt.

Giraffen-Seepferdchen finden

Das Giraffen-Seepferdchen befindet sich direkt links neben dem Portal in der Dorfmitte.

Das Giraffen-Seepferdchen schwimmt links vor dem Portal auf mittlere Höhe im Wasser (Bildquelle: GIGA)

Igel-Seepferdchen finden

Schwimmt nun als nächstes einfach weiter Richtung Westen. Links vor dem Restaurant auf Höhe des Banners schwimmt das Igel-Seepferdchen im Wasser.

Links vor dem Restaurant bei der Fahne schwimmt das Igel-Seepferdechen (Bildquelle: GIGA)

Zwerg-Seepferdchen finden

Für das Zwerg-Seepferdchen müsst ihr euch zunächst ganz in den Westen des Dorfs begeben. Betretet hier den Samen-Shop, um darin auf der linken Seite des Raums das Seepferdchen einzufangen.

Das Zwerg-Seepferdchen befindet sich innerhalb des Samen-Shops (Bildquelle: GIGA)

Gekröntes Seepferdchen finden

Das vierte und letzte Seepferdchen befindet sich in Tenzhins Haus im Nordwesten des Dorfs. Ihr müsst vorher durch das Portal in der Dorfmitte gehen, um diesen Ort erreichen zu können.

Direkt nach Betreten von Tenzhins Haus findet ihr das gekrönte Seepferdchen im Gang (Bildquelle: GIGA)

Habt ihr alle vier Seepferdchen gefunden, begebt euch wieder zurück zu Linchen, um die Quest abzuschließen und eure Belohnung zu erhalten.

