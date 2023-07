Für eine von Udos Nebenquests in Dave The Diver müsst ihr einen Mantarochen fotografieren. Doch bevor dieser auftaucht, müsst ihr erst bestimmte Voraussetzungen erfüllen und die Lichtvorrichtungen vorbereiten. An dieser Stelle zeigen wir euch, wie ihr den Mantarochen hervorlockt.

Mantarochen in Dave The Diver finden

Während der Questreihe von Udo, bei der ihr verschiedene Fotos von Meereskreaturen knipsen sollt, kommt ihr irgendwann zu dem Punkt, wo ihr das Foto eines Mantarochens machen sollt. Beachtet hier zunächst, dass dies nur bei einem nächtlichen Tauchgang möglich ist.

Mantarochen tauchen nur bei einer Meerestiefe von ca. 20 Metern auf. Taucht nachts ins Meer ab und bewegt auch bei 20 Meter Tiefe immer weiter nach rechts, dann kommt ihr zu einem Bereich mit Lichtvorrichtungen.

Lichtvorrichtung aufstellen und Köder platzieren

Ihr müsst nun zunächst zwei neue Missionsziele absolvieren und die Lichtvorrichtungen wiederherstellen. Stellt zuerst den Scheinwerfer auf der linken Seite auf und hebt dann weiter rechts die Kabeltrommel auf. Bringt diese rechts auf die Erhöhung zum Generator.

Hinweis: Bei dieser Mission kann es zu einem Bug kommen, bei dem ihr den Scheinwerfer und/oder die Kabeltrommel nicht aufheben könnt. Ein Neuladen des Bereichs kann dieses Problem lösen.

Nun geht das Licht an und ihr könnt darüber mit dem Köder interagieren. Damit der Mantarochen auftauchen kann, müsst ihr euch jetzt nur noch weiter rechts hinter dem markierten Felsen verstecken. Daraufhin startet eine Zwischensequenz.

Mantarochen fotografieren

Beim Köder erscheinen der Mantarochen und ein Fotosymbol. Jedoch wird sich der Rochen entfernen, wenn ihr euch nähert. Stellt euch rechts davon etwas abseits und bewegt euch nicht, bis der Mantarochen wieder beim Fotosymbol vorbeischwimmt und knipst dann das Foto.

Wartet, bis der Mantarochen beim Köder ist und macht dann das (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Anschließend könnt ihr zu Udo zurückkehren, der euch freudig erwartet. Als Abschlussbelohnung erhaltet ihr 1.000 Gold.

