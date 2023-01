Im Dead Space Remake gibt es Türen und verschlossene Bereiche, für die ihr eine Sicherheitsfreigabe oder gar eine Master-Überbrückung benötigt. Wie ihr die Sicherheitsfreigaben 1-3 freischaltet und alle Items aus diesen versteckten Arealen erhaltet, erfahrt ihr hier.

Sicherheitsfreigabe 1-3 freischalten

Im originalen Dead Space von 2008 konntet ihr verschlossene Türen mit Energieknoten öffnen. Im Dead Space Remake gibt es nun stattdessen ein System mit Sicherheitsfreigaben. Nur wenn ihr diese Berechtigungen besitzt, die es in drei Stufen gibt, könnt ihr verschlossene Bereiche mit Extra-Items plündern.

Um die Sicherheitsfreigaben zu erhalten, müsst ihr dabei einfach nur der Story folgen, denn sie werden automatisch im Verlauf der Geschichte freigeschaltet. Genau genommen an folgenden Punkten:

Sicherheitsfreigabe 1: Erhaltet ihr automatisch während Kapitel 2 in der Leichenhalle der Krankenstation von der Rig des Captains.

Erhaltet ihr automatisch während in der Leichenhalle der Krankenstation von der Rig des Captains. Sicherheitsfreigabe 2: Erhaltet ihr automatisch während Kapitel 4 von Hammond in der Kabine des Captains auf der Brücke.

Erhaltet ihr automatisch während von Hammond in der Kabine des Captains auf der Brücke. Sicherheitsfreigabe 3: Erhaltet ihr automatisch während Kapitel 7 im Abbausektor von der Rig des Abbau-Supervisors Dallas.

Nach Kapitel 7 könnt ihr also in alle Bereiche, die eine Sicherheitsfreigabe benötigen. Zudem könnt ihr verschlossene Behälter und Spinde öffnen, die mir oranger Farbe gekennzeichnet sind. Allerdings bekommt ihr hier keine besonders anderen Items. Nur in den Räumen mit Sicherheitsfreigabe findet ihr auch etwa Schemata oder Waffen-Upgrades, die einzigartig sind.

Im Dead Space Remake führt das System mit Sicherheitsfreigaben zu viel Backtracking und es lohnt sich zuvor besuchte Bereiche für Items erneut zu durchsuchen. Überprüft hier auch die Karte. Verschlossene Bereiche mit Sicherheitsfreigabe werden mit der entsprechenden Stufe auf gelbem Grund markiert.

Master-Überbrückung freischalten

Neben der Sicherheitsfreigabe gibt es zudem die Master-Überbrückungsfreigabe, die mit einem Stern-Symbol markiert wird. Um die Master-Sicherheitsüberbrückung freizuschalten, müsst ihr die Nebenmission „Sie sind nicht autorisiert.“ abschließen und sieben Rigs von Besatzungsmitgliedern der USG Ishimura einsammeln. Diese könnt ihr dann zur Konsole in der Kabine des Captains auf der Brücke bringen, um die Keycard für die Master-Überbrückung zu erhalten.

Die letzte Rig könnt ihr frühestens zu Beginn von Kapitel 10 finden. Vorher werdet ihr Türen und Behälter mit Master-Sicherheitsfreigabe also nicht öffnen können. Die Nebenmission startet ihr über das Interagieren mit der Konsole in der Kabine des Captains. Allerdings könnt ihr die Rigs auch so einsammeln und erst am Ende zur Konsole gehen. Im Folgenden beschreiben wir euch die Fundorte der einzelnen Rigs etwas genauer.

Voelker's Rig (Kapitel 3)

Direkt zu Beginn von Kapitel 3 müsst ihr durch den Flughangar gleiten, um einen Weg zum Maschinenraum zu finden. Gleitet vorher in die linke vordere Ecke, wo ihr Voelker's Rig finden könnt.

White’s Rig (Kapitel 4)

Am Ende von Kapitel 4 müsst ihr außerhalb der Ishimura drei Geschütztürme kalibrieren. Direkt hinter dem letzten Geschütz schwebt White's Rig im All.

Holt’s Rig (Kapitel 6)

Zerstört die drei Knotenpunkte der Ranken in der Anbaukammer Ost auf der Hydrostation, um Holt's Rig vom frei geräumten Gang einzusammeln.

Dallas’ Rig (Kapitel 7)

Dallas‘ Rig könnt ihr nicht verpassen, da ihr es automatisch im Verlauf von Kapitel 7 im Abbausektor von Abbau-Supervisor Dallas einsammeln müsst, da es sonst nicht weitergeht.

Rousseau’s Rig (Sicherheitsfreigabe 3 benötigt)

Da Dallas‘ Rig euch Sicherheitsfreigabe 3 freischaltet, könnt ihr jetzt zum Treibstofflager auf der 5. Etage des Maschinenraums zurückkehren und im kleinen Raum mit Sicherheitsfreigabe 3 Rousseau's Rig einsammeln.

Bailey’s Rig (Kapitel 8)

Während Kapitel 8 kommt ihr zum Kontrollraum der Kommunikationszentrale. In einem kleinen Nebenraum findet ihr hier Bailey's Rig.

Benson’s Rig (Kapitel 10)

Direkt zu Beginn von Kapitel 10 auf dem Weg von der Brücke zu den Besatzungsquartieren kommt ihr an einem langen dunklen Gang vorbei. An einer Seite des Gangs liegt Benson's Rig am Boden.

Nebenmission „Sie sind nicht autorisiert.“ abschließen

Mit allen sieben Rigs könnt ihr nun zur Konsole in der Kabine des Captains auf der Brücke zurückkehren und so die Schlüsselkarte für die Master-Überbrückung erhalten.

Durch den Abschluss der Nebenmission schaltet ihr mit „Vollständige Räumung“ auch eine der Trophäen und Erfolge vom Dead Space Remake frei.

