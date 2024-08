Die Siedler 2: Komplettlösung

Als bester Teil der Reihe bekannt, baut ihr in Die Siedler 2 verschiedene Siedlungen von Grund auf und bildet komplexe Warenketten. Damit ihr dabei keine Probleme bekommt, findet ihr in unserer Komplettlösung viele Tipps sowie Walkthroughs zu den einzelnen Missionen der Kampagne.

7 Tipps und Tricks für Die Siedler 2

Im Folgenden geben wir euch zunächst einige Tipps zum Aufbauspiel-Klassiker. Weitere Tipps und Tricks für die Siedler 2 findet ihr zudem im verlinkten Guide.

Allgemeine Tipps

Mit am wichtigsten ist es, daß Sie sich so schnell wie möglich mit Hilfe von Militärgebäuden ausbreiten. So können Sie sich strategisch wichtige Punkte oder auch wertvolle Bodenschätze sichern. Gerade Bodenschätze sollte schnell erschlossen werden. Schicken Sie immer wieder Geologen aus, die an den entsprechenden Stellen nach Bodenschätzen suchen. Achten Sie jedoch darauf, daß Sie sich bei Ihren Bemühungen, neues Land zu gewinnen, nicht genau vor die Haustür eines feindlich gesinnten Volkes setzen.

Aus diesem Grund sollten Sie immer die Gebiete, die Sie besiedeln wollen, weiträumig aufklären. Hierfür bieten sich in erster Linie Scouts an, die Sie einfach an Ihre Landesgrenzen beordern. Aber auch der Einsatz von Spähtürmen ist sehr effektiv. Diese Türme ermöglichen auch die Aufklärung über Gewässer und schneebedeckte Berge hinweg.

Ernährung

Die Produktion von Nahrungsmitteln dient ausschließlich der Versorgung der Bergwerke. Je mehr verschiedene Nahrungsmittel bereit gestellt werden, desto effizienter können die Bergwerke versorgt werden. Am Anfang eines jeden Kapitels sollten Sie zunächst einige Fischerhütten bauen, die die Versorgung der Bergwerke solange gewährleisten, bis die Produktion von Brot und Fleisch gesichert ist.

Wenn Sie sich vorgenommen haben, Bauernhöfe zu errichten, dann sollten Sie auch genügend Platz für die Felder einkalkulieren. Ein Bauernhof, der in seiner Umgebung nicht über ausreichend Platz verfügt, wird niemals seine volle Leistungsfähigkeit entwickeln. Um weiterverarbeitende Betriebe (Schweinezucht, Eselzucht und Mühle) voll auszulasten, benötigen Sie in der Regel zwei Bauernhöfe pro Betrieb.

Wenn Sie über wenig Platz verfügen, sollten Sie von dem Bau einer Schweinezucht (großes Gebäude) absehen und lieber eine Mühle (mittleres Gebäude) errichten. Denken Sie daran, daß Schweinezucht, Eselzucht, Bäckerei und Brauerei auch Wasser benötigen. Wasserreserven sind in der Nähe von Sümpfen garantiert. Hier brauchen Sie keinen Geologen beauftragen. Anders sieht bei den herkömmlichen Geländetypen aus, wo eine Bodenuntersuchung notwendig ist.

Produktion

Sorgen Sie immer für ausreichend Rohstoffe, damit Ihre Produktionsbetriebe voll ausgelastet sind. Grundlegend für die Besiedelung ungenutzter Flächen, ist die Produktion von Baumaterialien (Bretter und Steine). Um Bretter in einen Sägewerk herstellen zu können, brauchen Sie ausreichend Holz. Aus diesem Grund sollte in der Nähe eines Sägewerkes stets ein Holzfäller und ein Förster angesiedelt werden.

Ein Förster der genügen Platz hat, garantiert einen Baumbestand, der von zwei Holzfällern bearbeitet werden kann. Achten Sie jedoch darauf, daß Sie Flächen, die für die weitere Erschließung des Landes wichtig sind, komplett gerodet werden. An Stellen, wo sich viele Rohstoffe befinden, empfiehlt es sich, einen Produktionsstandort zu errichten.

Der besteht aus weiterverarbeitender Industrie und einem Lagerhaus. Durch die Errichtung einer derartigen Produktionsstätte, wird das Wegenetz nicht so stark belastet. Außerdem treten so keine langen Wartezeiten bei der Versorgung der Betriebe auf. Kontrollieren Sie ständig die Auslastung Ihrer Betriebe und greifen Sie gegebenenfalls in die Produktion ein, indem Sie die Prioritäten verändern.

Seien Sie jedoch vorsichtig bei Veränderungen, da das Gesamtgefüge schnell durcheinander kommt, wenn Sie massive Änderungen in den Einstellungen vornehmen. Am wichtigsten ist ein gut ausgebautes Wegenetz und eine umfangreiche Rohstoffgewinnung. Die Produktion von Werkzeugen sollten bereits relativ früh in einer Schlosserei erfolgen, da Ihnen die besten Gebäude nichts nützen, wenn Sie keine entsprechenden Handwerker besitzen. Ein Werkzeug, das Ihnen fehlt, sollte die höchste Priorität in der Herstellung erhalten. Wenn die Versorgung mit Werkzeugen gesichert ist, sollten die Rohstofflieferungen in die Schlosserei eingestellt werden.