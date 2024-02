Enshrouded: Verbesserter Gleiter herstellen

Damit das Reisen in Enshrouded leichter fällt, solltet ihr so bald wie möglich den Gleiter herstellen. Wie das funktioniert und wie ihr den verbesserten Gleiter herstellen könnt, zeigen wir euch hier.

Enshrouded Facts

Gleiter herstellen

Mit dem Gleiter könnt ihr lange in der Luft herumschweben. Zumindest so lange, bis die Schwerkraft ihr übriges tut oder euch die Ausdauer ausgeht. Für jedes Gleiten benötigt ihr nämlich eure Ausdauerleiste, also achtet darauf, dass sie stets aufgeladen ist.

Anzeige

Nutzt den Gleiter, um von Klippen zu springen und eine große Distanz zurück zulegen. Ihr könnt mit dem Gleiter auch jeglichen Fallsturz abwenden, indem ihr ihn kurz öffnet.

Sobald ihr die Werkbank auf eurem Bauplatz platziert habt, könnt ihr den Gleiter bauen. Für die Herstellung benötigt ihr:

Acht Stück Miasma-Holz

Zwei Stück Tierfell

Zwei Stück Garn

Zwei Stück Miasma-Sporen

Anzeige

Hierbei handelt es sich um Materialien, die ihr sehr leicht während des Spielens bekommt. Die Miasma-Sporen erhaltet ihr von Miasma-Gegnern. Das Tierfell könnt ihr von toten Tieren wie Steinböcken oder Hasen looten.

Für das Miasma-Holz müsst ihr einfach einen Baum im Miasma abholzen. Einzig den Garn könnt ihr im manuellen Handwerk herstellen. Dazu braucht ihr lediglich Pflanzenfasern, welche ihr in Büschen überall auf den Wiesen findet.

Anzeige

Vergesst nicht, den Gleiter nach der Anfertigung auch im Charaktermenü auszurüsten.

Verbesserten Gleiter herstellen

Den blauen Flachs findet ihr in der Dornenfeste. Mit ihm könnt ihr dann euren verbesserten Gleiter bauen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Nach einigen Missionen für die fünf Überlebenden müsst ihr die Handspindel für die Jägerin in der Hauptmission finden. Sobald diese in eurem Lager ist, könnt ihr mit Hilfe von Flachs Leinen herstellen.

Bei Flachs handelt es sich um blaue Blumen. Ihr findet Flachs in den Wäldern und Wiesen von Kelvinsruhe, Dornenfeste oder bei der Farm Immergrün.

Für zwei Flachs-Blumen erhaltet ihr ein Stück Leinen. Mit der ersten Leinen-Herstellung erhaltet ihr nämlich das Rezept für den verbesserten Gleiter.

Pflanzt die Blumen am Besten im Hochbeet an, um genug auf Vorrat zu haben. Folgende Materialien braucht ihr für den Gleiter:

Acht Stück Miasma-Sack

Sechs Stück Miasma-Holz

Vier Stück Garn

Vier Stück Leinen

Anzeige

Mit dem verbesserten Gleiter habt ihr eine Reichweite von 150 Prozent und er ist weit schneller als der normale Gleiter. Daher solltet ihr ihn auf jeden Fall herstellen. Der Miasma-Sack klingt zwar etwas seltsam, ist aber ein ganz normales Material.

Holt euch von der blauen Blume den Miasma-Sack für den verbesserten Gleiter. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Ihr findet in den Bereichen des Düsterdickichts und in den anderen oberen Dörfern im Miasma blaue Blumen. Sie sind den Feuerblumen in den Wäldern ähnlich. Die Miasma-Blumen schießen auf euch und hinterlassen nach dem Tod immer ein Stück Miasma-Sack.

Sobald ihr alle Materialien zusammen habt, könnt ihr den verbesserten Gleiter herstellen. Im Gegensatz zum Greifhaken, benötigt ihr hier übrigens nicht den normalen Gleiter als Basis.