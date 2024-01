Enshrouded: Waffen herstellen, verbessern und zerlegen

Ganz gleich welchen in Kampfstil ihr habt, in Enshrouded findet jeder von euch seine gewünschte Waffe. Hier zeigen wir euch, wo ihr Waffen finden oder herstellen könnt und wie ihr sie verbessert.

Waffenübersicht

Ihr könnt aus verschiedenen Arten von Waffen wählen:

Axt

Bogen

Fackel

Keule

Magierstab

Sense

Schilde

Schwert

Speer

Stab

Zauberstab

Von jeder Kategorie gibt es unzählige verschiedene Ausführungen, die ihr finden könnt. Sie sind unterteilt in Gewöhnlich, Ungewöhnlich, Episch und Legendär. Das heißt allerdings nicht zwingend, dass die legendäre Waffe besser ist als eine seltene. Je weiter ihr in der Geschichte kommt, desto hochwertigere Sachen findet ihr.

Waffen herstellen und finden

Wenn es euch an eines nicht mangelt, dann ist es Waffen. Ihr findet sie nämlich quasi an jeder Ecke. Einige Gegner ab Level Sieben hinterlassen ein Kurzschwert oder einen Speer. Zudem findet ihr in den Truhen ebenso häufig Waffen. Speziell in den Truhen in den Krypten der Erbauer.

Wir empfehlen euch daher das Herstellen der Waffen bei den Überlebenden auszulassen. Natürlich könnt ihr beim Schmied, beim Alchemisten oder im eigenen Handwerk eine Waffe anfertigen, allerdings verbraucht ihr dadurch unnötig Ressourcen.

Waffe zerlegen

In der Rucksackübersicht könnt ihr sortieren, essen oder zerlegen. (Bildquelle: Screenshot GIGA.de)

Wenn sich der Platz in den Truhen bereits staut und ihr den fünften Bogen im Inventar habt, solltet ihr ungeliebte Waffen zerlegen. Dies könnt ihr im Rucksack erledigen, sobald ihr die erste Aufgabe für den Schmied erledigt habt.

Im Rucksack könnt ihr die gewünschte Waffe mit der rechten Maustaste anklicken und dann den Button Zerlegen auswählen. Ihr erhaltet als Ausgleich für das Zerlegen zwar kein Material, dafür allerdings Runen. Mit diesen könnt ihr eure bestehenden Waffen nämlich verbessern.

Waffen verbessern

Beim Schmid könnt ihr nicht nur Waffen herstellen, sondern auch verbessern. (Bildquelle: Screenshot GIGA.de)

Durch den Schmied erhaltet ihr ebenfalls die Funktion, die Waffen zu verbessern. Interagiert dazu mit dem Schmied und wählt danach oben im Menü „Ausrüstung verbessern“ aus. Hier findet ihr nun alle Waffen, die ihr im Rucksack oder in der Aktionsleiste habt.

Die Punkte darunter zeigen euch an, wie oft ihr eine Waffe verbessern könnt. Rechts seht ihr eine Übersicht, welche Boni ihr durch die Verbesserung erhaltet und wie viele Runen sie kostet. Ihr braucht für die Verbesserung keine weiteren Ressourcen außer die Runen. Folgende Boni könnt ihr beispielsweise erhalten:

Attributsbonus (Erhöht den Schaden)

Brutal (Erhöht kritischen Schaden)

Bösartig (Erhöht den heimlichen Schaden)

Präzise (Erhöht Chance auf kritischen Schaden)

Waffen reparieren

Da es nur wenig Speicherpunkte in der Welt gibt und ihr aus dem Miasma per Schnellreise nicht herauskommt, werden sich eure Waffen mit der Zeit abnutzen. Geht daher zurück zu eurem Altar und benutzt die Werkbank. Dadurch werden alle Waffen in eurer Aktionsleiste automatisch repariert, selbst wenn sie völlig zerstört waren. Ressourcen werden dazu nicht benötigt.