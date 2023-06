Die Nebenquest „Die Abenteuerlustigen Maulwürfe“ verhilft euch zu drei köstlichen Schatztruhen. Wir zeigen euch die Lösung der Quest und wo ihr alle Seiten der Zeitschrift finden werdet.

Honkai: Star Rail Facts

Habt ihr die Begleitermission von Hook erfolgreich abgeschlossen, erscheint bei Julian direkt eine neue Quest. Hier sollt ihr alle verlorenen Seiten des Magazins „Die Abenteuerlustigen Maulwürfe“ finden und nebenbei einige versteckte Schätze in der Nähe aufdecken, denn vor allem das Stellare Jade, die es da als Belohnung gibt, haben wir Spieler immer dringend nötig.

Das Inhaltsverzeichnis gibt euch Tipps zum Verbleib der restlichen Seiten. Habt ihr sie nicht mehr im Kopf, könnt ihr auch im Inventar nachschauen. (Bildquelle: Screenshot GIGA Games)

Teleportiert euch zunächst zum Teleportpunkt „Aussichtspunkt“ in der Großen Mine wie es euch die Quest vorschlägt. Bekämpft die Gegner auf dem Weg und bewegt euch zum Questbereich.

Die erste Seite der Zeitschrift ist schnell gefunden und dient als eine Art Einstieg - sie liegt auf einem der Ölfässer, die in der Gegend herumstehen. Nun soll euch aber der Schatz auch nicht abhandenkommen. „Alles soll wieder an seinen rechten Ort“ heißt es in der Quest und so sollt ihr nun eine Grubenlampe aufheben und wieder woanders ablegen. Aber wo? Die Antwort ist nicht fern und das Spiel verrät es euch eigentlich schon von selbst - auf dem Zaun neben der Box fehlt eine solche Lampe. Legt die aufgehobene Lampe dort ab und schon erscheint der heißersehnte Schatz.

Die erste Seite ist leicht gefunden und lockt euch mit ihrem Schein zu sich. (Bildquelle: Screenshot GIGA Games)

Erste Seite

Habt ihr Julian von den Ereignissen berichtet, schickt er euch auf die Suche nach weiteren drei Seiten. Nun wird die Suche etwas kniffliger. Als Erstes könnt ihr euch auf den Weg zum Abgelegenen Pass machen. Dort seid ihr auf der Suche nach der nächsten Seite, die sich „In der Nähe des Eingangs zu einem Freiluftcafé“ befindet. Das Café in Frage befindet sich im Süden der Karte, ihr könnt vom Teleportpunkt „Transportzentrum“ dorthin gelangen.

Wenn ihr flink seid, schaff ihr es sogar ohne Kämpfe zum Café. (Bildquelle: Screenshot GIGA Games)

Die gesuchte Seite findet ihr auf einer Bank rechts der ganzen Cafétische. Auf der Seite steht auch schon ein weiterer Tipp zu dem Schatz. „Viele Tische und Stühle“ sollen den wichtigen Hinweis liefern. Schauen wir uns da um, sehen wir einen Stuhl, der besonders heraussticht. Dreht diesen der Anweisung zufolge um und genießt den Lohn der harten Arbeit, eine weitere Schatztruhe.

Hebt die leuchtende Seite auf und sucht nach dem verdrehten Stuhl. (Bildquelle: Screenshot GIGA Games)

Zweite Seite

Weiter geht's nach Nietstadt. Vom Teleportpunkt „Verlassener Markt“ aus gelangt ihr am schnellsten zur nächsten Seite. Nehmt den nordwestlichen Weg nach oben und haltet Ausschau nach der Seite rechts auf einem der Tische. Der nächste Tipp lautet: „Regale, Kisten, ordnen, gleich“. Wenn ihr euch umschaut, seht ihr zwei Regale mit Kisten. Nehmt die obere Kiste vom linken Regal und platziert sie in der Mitte des rechten Regals, damit sich euch die Schatztruhe offenbart.

So sollen die Kisten am Ende angeordnet sein. (Bildquelle: Screenshot GIGA Games)

Dritte Seite

Die letzte Schatztruhe finden wir im Sperrgebiet der Silbermähnenwachen. Seid ihr am Teleportpunkt „Frontlinie“ angekommen, rennt nicht weg und schaut euch um - an der Wand klebt die gesuchte letzte Seite. Der Tipp, den sie liefert, ist ziemlich unkompliziert. Irgendwo in der Nähe muss es einen Waffenständer mit nur zwei statt drei Waffen geben. Insgesamt gibt es 4 Waffenständer und an 3 von ihnen fehlt eine dritte Waffe. Diese liegt immer nebenan, hebt sie einfach auf und stellt die Waffe wieder ins Regal.

Alle drei Waffenständer befinden sich in der Nähe voneinander. (Bildquelle: Screenshot GIGA Games)

Habt ihr euch die letzte erschienene Schatzkiste abgeholt, ist es Zeit für eine Besprechung mit Julian. Nun bleibt euch nichts anderes übrig, als die gesammelten Seiten bei Nika, der Verlagslektorin in Belobog, abzugeben und die Quest so abzuschließen.

Ihr habt Bock auf mehr Schätze? Wir haben für euch eine Übersicht aller Schatzkisten bei Honkai: Star Rail zusammengestellt.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.