Im Verlauf der Hauptmission „Taros Liebe“ von Kena: Bridge of Spirits sollt ihr alte Schreine wieder aufbauen, um den alten Wächterbaum zu öffnen. Dabei stellt der Fischerschrein eine besondere Herausforderung dar. Die Lösung dafür zeigen wir euch im Guide.

Kena: Bridge of Spirits Facts

So könnt ihr den Fischerschrein lösen (Kena: Bridge of Spirits)

Der Fischerschrein ist von Verderbnis umgeben und muss von euch gereinigt werden. Dafür müsst ihr die Stelen rings um den Schrein mit eurem Bogen aktivieren. Allerdings müsst ihr dafür auch die richtige Reihenfolge kennen.

Die komplette Rätsellösung für den Fischerschrein zeigen wir euch schnell und kompakt im folgenden Video:

In den vier Ecken um den Fischerschrein herum steht jeweils eine Stele, die ihr mit dem Bogen aktivieren könnt. Aktiviert ihr sie jedoch in der falschen Reihenfolge, erscheinen nur ein paar Gegner und der Schrein bleibt weiterhin verdorben.

Wie kriegt man also die richtige Reihenfolge heraus? Ihr müsst auf die Kerzen direkt vor dem Schrein achten. Diese stehen wie die Stelen in zwei Reihen hintereinander, so dass ihr sie entsprechend zuordnen könnt. Die Anzahl der Kerzen verrät euch dabei die richtige Reihenfolge für die Aktivierung.

Die folgenden Screenshots veranschaulichen euch die Rätsellösung entsprechend:

Wenn ihr vor dem Fischerschrein steht, müsst ihr die Stelen in den Ecken also in folgender Reihe aktivieren: Rechts vor euch → Links hinter euch → Rechts hinter euch → Links vor euch

Habt ihr alles richtig gemacht, erscheinen keine Feinde. Stattdessen öffnet sich die Blüte der verderbten Pflanze und ihr könnt euren Rotts die Reinigung befehlen. Gebt dann den Impuls, um den Fischerschrein zu reinigen.

Neben diesem Schrein müsst ihr in der Quest außerdem den Wasserschrein, den Waldschrein und den Gottesbaumschrein wieder aufbauen. Habt ihr Probleme bei dieser Aufgabe oder anderen Herausforderungen in Kena: Bridge of Spirits? Dann schreibt es uns in den Kommentaren!