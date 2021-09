In Deathloop ist Protagonist Colt in einer unendlichen Zeitschleife gefangen. Ganz so lang braucht ihr glücklicherweise nicht, um alle Trophäen und Erfolge des Spiels abzuschließen. Unser Leitfaden führt euch zur Platin-Trophäe und 100%.

Leitfaden & Roadmap für Deathloop

Aus dem mysteriösen Timeloop auszubrechen, wird nicht eure einzige Herausforderung sein. In Deathloop gibt es 55 Trophäen (1x Platin, 1x Gold, 11x Silber und 42x Bronze), in denen ihr euer Können unter Beweis stellen müsst..

Geschätzte Spielzeit für 100%: 30 Stunden

30 Stunden Geschätzte Schwierigkeit: Normal

Normal Verpassbare Trophäen: Keine

Keine Geheime Trophäen: Ja (19 Stück)

Ja (19 Stück) Online-Trophäen: Ja (2 Stück)

Alle Trophäen und Erfolge in Deathloop

In Deathloop möchten 8 Visionäre ausgeschaltet werden, um die rätselhafte Zeitschleife zu brechen. Daneben gibt es aber noch allerhand weitere Rätsel und Aufgaben, die mit entsprechenden Trophäen belohnt werden. Das sind alle Freischaltbedingungen:

Versteckte und Geheime Trophäen in Deathloop

In Deathloop gibt es 19 geheime Trophäen, die euch unter Umständen wichtige Story-Details vorwegnehmen. Um Spoiler zu vermeiden, haben wir diese Trophäen hier separat aufgelistet.

