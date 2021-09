Genshin Impact: Rätsel der Watatsumi-Statue lösen (Einsames Seemonster)

Der Weltauftrag „Einsames Seemonster“ in Genshin Impact 2.1 führt euch auf die Insel Watatsumi im Westen. Im Questverlauf sollt ihr dabei das Rätsel der Watatsumi-Statue lösen. In unserem Walkthrough zum Auftrag erklären wir, wie ihr diese Herausforderung bewältigt.

Lösung für „Einsames Seemonster“ (Genshin Impact 2.1)

Diese Quest gehört zu den Ansehensaufträgen in Inazuma und startet bei NPC Kumi südlich vom Mooun-Schrein auf der Insel Watatsumi. Nach einem längeren Gespräch müsst ihr Kumi zunächst drei Sakura-Blüten geben. Habt ihr gerade keine dabei, zeigen wir euch im verlinkten Guide alle Fundorte.

Anschließend sollt ihr zum markierten westlichen Lager am Strand gehen und dort die Hilichurle besiegen, um NPC Anita zu retten. Sind alle Feinde besiegt, sprecht mit Anita, die euch nun mit der Lösung des Rätsels der Watatsumi-Statue beauftragt.

Im folgenden Video zeigen wir euch die Lösung des Weltauftrags „Einsames Seemonster“:

Rätsellösung für die Watatsumi-Statue

Am Strand erscheint nun eine Bodenplatte und eine versiegelte Statue am Strand, bei der ihr euren Respekt zollen könnt. Im ersten Schritt solltet ihr zunächst das Siegel der Statue brechen. Dafür benötigt ihr einen Elektro- und einen Hydro-Charakter.

Aktiviert nun die Hydrostele am Strand, die Elektrostele vor der Treppe und die Elektrostele unter der Treppe hinter dem Banner, um das Siegel von der Statue zu entfernen. Interagiert nun mit der Statue, so dass diese aktiviert wird und leicht in der Luft schwebt.

Betretet nun die erste Bodenplatte und lauft wie auf dem folgenden Bild zu sehen bis zur Bodenplatte rechts der Statue.

Interagiert nun erneut mit der Statue, so dass diese wieder im Boden verankert wird. Lauft erst dann die Bodenplatten ab, wie ihr es auf dem folgenden Bild seht, um das Rätsel der Watatsumi-Statue zu lösen.

Nach der Rätsellösung erscheint eine hübsche Truhe am Strand und ihr könnt erneut mit Anisa reden. Kehrt danach zu Kumi zurück, wo ein langes Gespräch folgt, bevor der Auftrag erfolgreich abgeschlossen wird.

Neben den Auftragsbelohnungen erhaltet ihr zusätzlich die Errungenschaft „Das Märchen von der Meerjungfrau“. Habt ihr noch Fragen oder Probleme bei „Einsames Seemonster“? Dann schreibt es uns in den Kommentaren!