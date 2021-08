In der Region Inazuma von Genshin Impact könnt ihr jede Menge Weltaufträge absolvieren, die euch entsprechendes Ansehen in Inazuma verschaffen. In diesem Guide zeigen wir euch in unserer Quest-Liste alle Freischaltbedingungen und Startpunkte für die Aufträge. Zudem verlinken wir euch Guides mit Lösungen.

Genshin Impact Facts

Alle 26 Inazuma-Aufträge für Ansehen (2.0)

In Genshin Impact 2.0 müsst ihr zunächst die Region Inazuma freischalten, bevor ihr die Weltaufträge dort absolvieren könnt. Beachtet zudem, dass ihr anschließend erst etwas der Hauptgeschichte (Archontenaufträge) folgen müsst, bevor ihr euch komplett frei in Inazuma bewegen könnt.

Im weiteren Verlauf könnt ihr die 26 Aufträge von Inazuma beim entsprechenden NPC im Kamisato-Anwesen einsehen, für die ihr euch Ansehen verdienen könnt. Im Folgenden listen wir euch alle diese Aufträge mit ihren Voraussetzungen und Startpunkten auf, damit ihr sie nacheinander absolvieren könnt.

Bauernschatz

Freischaltbedingung: Weltauftrag „Chisatos Brief“ abgeschlossen Souvenirlinse während Weltauftrag „Opferdarbringung“ erhalten

Startpunkt: Befreit den gefangenen NPC im Käfig auf der Insel Jinren ganz im Norden von Inazuma.

Wie ihr Saimon Jirou befreit und alle Steintafeln für „Bauernschatz“ finden könnt, erklären wir euch im verlinkten Guide.

Behandlung auf der Insel

Freischaltbedingung: Keine

Keine Startpunkt: Bei NPC Yasumoto südlich der Fujitou-Festung auf der Insel Yashiori.

Chisatos Brief

Freischaltbedingung: Keine

Keine Startpunkt: Startet automatisch über einen Unterauftrag im Verlauf des Archontenauftrags „Der unbewegliche Gott und die ewige Utopie“ frei.

Das Schicksal eines Kämpfers

Freischaltbedingung: Nach Ende des Archontenauftrags „In der Stille verschwinden die Schatten“ verfügbar.

Nach Ende des Archontenauftrags „In der Stille verschwinden die Schatten“ verfügbar. Startpunkt: Nähert euch dem Wrack des Piratenschiffs am Nazuchi-Strand auf der Insel Yashiori. Der Auftrag startet über eine Zwischensequenz.

Die komplette Lösung zum Weltauftrag „Das Schicksal eines Kämpfers“ seht ihr im verlinkten Guide.

„Der siebte Samurai“

Freischaltbedingung: Wird nach Ende des Weltauftrags „Tartara-Geschichten“ freigeschaltet. Dieser besteht aus sieben Teilen, den ihr an sieben verschiedenen Tagen absolvieren müsst.

Wird nach Ende des Weltauftrags „Tartara-Geschichten“ freigeschaltet. Dieser besteht aus sieben Teilen, den ihr an sieben verschiedenen Tagen absolvieren müsst. Startpunkt: Bei NPC Xavier auf der Insel östlich der Burg Inazuma im Süden von Narukami.

Mehr Infos zum Weltauftrag „Der siebte Samurai“ bekommt ihr im verlinkten Guide.

Der unbewegliche Gott und die ewige Utopie

Freischaltbedingung: Ihr müsst mindestens Abenteuerstufe 30 erreicht und den Archontenauftrag „Herbstwinde, tiefrote Blätter“ (Kapitel II - Prolog) abgeschlossen haben.

Ihr müsst mindestens Abenteuerstufe 30 erreicht und den Archontenauftrag „Herbstwinde, tiefrote Blätter“ (Kapitel II - Prolog) abgeschlossen haben. Startpunkt: Schaltet ihr automatisch im Verlauf der Archontenaufträge frei und führt euch in die Region Inazuma.

Der Weg von Ritou

Freischaltbedingung: Keine

Keine Startpunkt: Interagiert mit der versteckten Bodenluke hinter dem Haus mit dem grünen Dach im Süden von Ritou.

Die komplette Lösung zum Weltauftrag „Der Weg von Ritou“ seht ihr im verlinkten Guide.

Die eigene Scham auslöschen

Freischaltbedingung: Wird wahrscheinlich über eine bestimmte tägliche Mission in Inazuma freigeschaltet. Stellt sicher, euer bevorzugtes Gebiet für Missionsaufträge im Reiter „Missionen“ in eurer Abenteuerlizenz auf „Inazuma“ einzustellen, um sie freischalten zu können.

Wird wahrscheinlich über eine bestimmte tägliche Mission in Inazuma freigeschaltet. Stellt sicher, euer bevorzugtes Gebiet für Missionsaufträge im Reiter „Missionen“ in eurer Abenteuerlizenz auf „Inazuma“ einzustellen, um sie freischalten zu können. Startpunkt: Noch nicht bekannt

Die Heimat liegt über dem Meer

Freischaltbedingung: Keine

Keine Startpunkt: Sprecht mit NPC Atsuko am Hafen von Liyue.

Die Lösung zum Weltauftrag „Die Heimat liegt über dem Meer“ seht ihr bei unseren Kollegen von Spieletipps.

Die Kunst des Gärtnerns

Freischaltbedingung: Wird automatisch freigeschaltet, nachdem ihr Ansehensstufe 3 in Inazuma erreicht und die dazugehörige Belohnung der Samen für Naku-Kraut eingesammelt habt.

Wird automatisch freigeschaltet, nachdem ihr Ansehensstufe 3 in Inazuma erreicht und die dazugehörige Belohnung der Samen für Naku-Kraut eingesammelt habt. Startpunkt: Wird euch auf der Karte markiert. Ihr müsst mit Madame Ping in Liyue sprechen.

Vielseitige Feinschmecker, versammelt euch!

Freischaltbedingung: Keine

Keine Startpunkt: Sprecht mit den drei NPCs, die am Strand zwischen Ritou und Dorf Konda stehen.

Die Lösung zum Weltauftrag „Vielseitige Feinschmecker, versammelt euch!“ seht ihr bei unseren Kollegen von Spieletipps.

Die vielseitigen Feinschmecker: Unterwegs

Freischaltbedingung: Wird freigeschaltet, nachdem ihr die Weltaufträge „Vielseitige Feinschmecker, versammelt euch!“, „Die vielseitigen Feinschmecker: Von Schreinen und Sakura“, „Die vielseitigen Feinschmecker: Der Meeresstrandläufer“ und „Die vielseitigen Feinschmecker: Die Tieftaucher“ abgeschlossen habt.

Wird freigeschaltet, nachdem ihr die Weltaufträge „Vielseitige Feinschmecker, versammelt euch!“, „Die vielseitigen Feinschmecker: Von Schreinen und Sakura“, „Die vielseitigen Feinschmecker: Der Meeresstrandläufer“ und „Die vielseitigen Feinschmecker: Die Tieftaucher“ abgeschlossen habt. Startpunkt: Sprecht mit den drei NPCs, die rechts der Abenteuergilde in Inazuma stehen.

Die Startpunkte und Lösungen aller Feinschmecker-Weltauftrag seht ihr bei unseren Kollegen von Spieletipps.

Die vielseitigen Feinschmecker: Wie wichtig es ist, satt zu sein

Freischaltbedingung: Wird über eine bestimmte tägliche Mission in Inazuma freigeschaltet, nachdem ihr alle Feinschmecker-Aufträge zuvor abgeschlossen habt. Stellt sicher, euer bevorzugtes Gebiet für Missionsaufträge im Reiter „Missionen“ in eurer Abenteuerlizenz auf „Inazuma“ einzustellen, um sie freischalten zu können.

Wird über eine bestimmte tägliche Mission in Inazuma freigeschaltet, nachdem ihr alle Feinschmecker-Aufträge zuvor abgeschlossen habt. Stellt sicher, euer bevorzugtes Gebiet für Missionsaufträge im Reiter „Missionen“ in eurer Abenteuerlizenz auf „Inazuma“ einzustellen, um sie freischalten zu können. Startpunkt: Wird euch automatisch auf der Karte markiert, wenn ihr das Glück habt, die tägliche Mission zu bekommen.

Dreitausend Meilen in die Ferne blicken

Freischaltbedingung: Keine

Keine Startpunkt: Sprecht mit NPC Chouji, der am Rande der Jakotsu-Mine in Yashiori steht.

Für den Abschluss des Weltrauftrags müsst ihr viel Kristallmark finden. Sämtliche Fundorte zeigen wir euch im verlinkten Guide.

Einladung des Verlagshauses Yae

Freischaltbedingung: Keine

Keine Startpunkt: Sprecht mit NPC Aratani, die östlich der Schmiede in Inazuma steht.

Hiromis Wacht

Freischaltbedingung: Für diesen Weltauftrag müsst ihr zunächst 3 Flaschen mit Post im Drachengrat finden, um Hiromis Wacht freizuschalten.

Für diesen Weltauftrag müsst ihr zunächst 3 Flaschen mit Post im Drachengrat finden, um Hiromis Wacht freizuschalten. Startpunkt: Sprecht mit NPC Hiromi, der am Strand nördlich der Burg Inazuma steht.

In der Stille verschwinden die Schatten

Freischaltbedingung: Startet automatisch nach dem Archontenauftrag „Der unbewegliche Gott und die ewige Utopie“ in Inazuma.

Startet automatisch nach dem Archontenauftrag „Der unbewegliche Gott und die ewige Utopie“ in Inazuma. Startpunkt: Wird euch auf der Karte markiert.

In einem anderen Land

Freischaltbedingung: Ihr müsst für diesen Weltauftrag NPC Alrani in Liyue befreit und anschließend ihren Weltauftrag in Liyue abgeschlossen haben. Anschließend wird die Quest in Inazuma verfügbar.

Ihr müsst für diesen Weltauftrag NPC Alrani in Liyue befreit und anschließend ihren Weltauftrag in Liyue abgeschlossen haben. Anschließend wird die Quest in Inazuma verfügbar. Startpunkt: Sprecht mit NPC Alrani in Ritou.

Internationales Reisetagebuch

Freischaltbedingung: Keine

Keine Startpunkt: Sprecht mit NPC Midori am Ortseingang nach Inazuma.

Katheryne in Inazuma

Freischaltbedingung: Keine

Keine Startpunkt: Sprecht mit NPC Katheryne bei der Abenteuergilde in Inazuma.

O Archon, habe ich richtig gehandelt?

Freischaltbedingung: Wird wahrscheinlich über eine bestimmte tägliche Mission in Inazuma freigeschaltet. Stellt sicher, euer bevorzugtes Gebiet für Missionsaufträge im Reiter „Missionen“ in eurer Abenteuerlizenz auf „Inazuma“ einzustellen, um sie freischalten zu können.

Wird wahrscheinlich über eine bestimmte tägliche Mission in Inazuma freigeschaltet. Stellt sicher, euer bevorzugtes Gebiet für Missionsaufträge im Reiter „Missionen“ in eurer Abenteuerlizenz auf „Inazuma“ einzustellen, um sie freischalten zu können. Startpunkt: Noch nicht bekannt

Orobashi-Vermächtnis - Teil V

Freischaltbedingung: Keine

Keine Startpunkt: Sprecht mit NPC Kaji in der Fujitou-Festung auf der Insel Yashiori. Hier startet Teil I vom Orobashi-Vermächtnis.

Die Lösung zum Weltauftrag „Orobashi-Vermächtnis Teil I-V“ seht ihr bei unseren Kollegen von Spieletipps.

Reinigungsritual für die heilige Sakura - Yougou-Reinigung

Freischaltbedingung: Wird freigeschaltet, nachdem ihr die Weltaufträge „Eine seltsame Geschichte in Konda“, „Opferdarbringung“ und „Reinigung von Verunreingung“ abgeschlossen habt. Klickt auf die Links für entsprechende Guides der einzelnen Quests.

Wird freigeschaltet, nachdem ihr die Weltaufträge „Eine seltsame Geschichte in Konda“, „Opferdarbringung“ und „Reinigung von Verunreingung“ abgeschlossen habt. Klickt auf die Links für entsprechende Guides der einzelnen Quests. Startpunkt: Wird automatisch nach Ende von „Reinigung von Verunreinigung“ gestartet. Sprecht mit NPC Kazari, die am Boden des Brunnens steht, den ihr am Ende von „Eine seltsame Geschichte in Konda“ gereinigt habt.

Die Lösung zum Weltauftrag „Yougou-Reinigung“ seht ihr bei unseren Kollegen von Spieletipps.

Sakura-Baumpflege

Freischaltbedingung: Wird freigeschaltet, nachdem ihr den ersten Teil der Auftragsreihe der „Tartara-Geschichten“ abgeschlossen habt.

Wird freigeschaltet, nachdem ihr den ersten Teil der Auftragsreihe der „Tartara-Geschichten“ abgeschlossen habt. Startpunkt: Sprecht mit der Schreinjungfer Miyuki, die zwischen dem Kujou-Feldlager und Tatarasuna auf der Insel Kannazuka steht.

Die Lösung zum Weltauftrag „Sakura-Baumpflege“ seht ihr bei unseren Kollegen von Spieletipps.

Tartara-Geschichten: Der letzte Akt

Freischaltbedingung: Wird freigeschaltet, nachdem ihr den ersten Teil der Auftragsreihe der „Tartara-Geschichten“ abgeschlossen und an den fünf darauffolgenden Tagen jeden Tag einen weiteren Teil der Auftragsreihe bei NPC Xavier in Tatarasuna absolviert.

Wird freigeschaltet, nachdem ihr den ersten Teil der Auftragsreihe der „Tartara-Geschichten“ abgeschlossen und an den fünf darauffolgenden Tagen jeden Tag einen weiteren Teil der Auftragsreihe bei NPC Xavier in Tatarasuna absolviert. Startpunkt: Den ersten Teil der Tartara-Geschichten könnt ihr bei NPC Toranosuke im Kujou-Feldlager auf der Insel Kannazuka starten.

Träume der Schwertkunst

Freischaltbedingung: Keine

Keine Startpunkt: Sprecht mit dem namenlosen Samurai, der auf dem Berg südlich von Tartarasuna in Kannazuka steht.

Versteckte Weltaufträge in Inazuma

Neben den Ansehensaufträgen von Inazuma gibt es auch noch ein paar versteckte Quests in Inazuma, die wir euch im Folgenden näher beschreiben wollen.

Finstere Anweisung

Freischaltbedingung: Betet an drei verschiedenen Tagen am Außenseiter-Schrein im Süden vom Schlangenkopf in Yashiori und sprecht mit dem Samurai Washizu.

Betet an drei verschiedenen Tagen am Außenseiter-Schrein im Süden vom Schlangenkopf in Yashiori und sprecht mit dem Samurai Washizu. Startpunkt: Sprecht mit Samurai Washizu, der neben dem Außenseiter-Schrein nahe dem Schlangekopf sitzt.

Die komplette Lösung zum Weltauftrag „Finstere Anweisung“ seht ihr im verlinkten Guide.

Temari-Spiel

Freischaltbedingung: Keine

Keine Startpunkt: Sprecht mit dem kleinen Kujirai, der nahe dem Ortseingang nach Inazuma bei einem Busch steht.

Im Weltauftrag erklärt euch Kujirai das Temari-Spiel, welches ihr im weiteren Verlauf noch an sechs anderen Orten in Inazuma spielen könnt und euch so teilweise auch wertvolle Truhen mit Loot freischaltet. Im folgenden Video seht ihr dafür alle Temari-Spiel-Fundorte:

Neben all diesen Weltaufträgen gibt es auch noch Legendenaufträge für die Charaktere Ayaka und Yoimiya. Diese schaltet ihr allerdings im Verlauf der Archontenaufträge ganz automatisch frei. Habt ihr noch Fragen zu den Quests in Inazuma? Dann schreibt es uns in den Kommentaren!