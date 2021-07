Der Weltauftrag „Hiromis Wacht“ gehört zu den Ansehens-Quests in der Region Inazuma, doch wo genau kann man ihn starten? Wir zeigen euch, wie ihr Hiromis Wacht freischalten könnt und welche Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssen.

Genshin Impact Facts

Hiromis Wacht freischalten (Flaschenpost-Fundorte)

Hiromis Wacht gehört zu den neuen Aufträgen der Region Inazuma, doch es ist sehr gut möglich, dass ihr die Mission nicht starten könnt, denn dafür müssen spezielle Voraussetzungen erfüllt werden.

Bevor das Ausrufezeichen für die Quest in Inazuma erscheint, müsst ihr nämlich drei bestimmte Items in der Drachengrat-Region gefunden haben. Es handelt sich dabei um Flaschenpost, die an die eisige Küste des Drachengrats angespült wurde.

Reist also zum Drachengrat und begebt euch hier in den Südosten. Entlang des Strandes könnt ihr hier drei Flaschen mit einer Nachricht darin entdecken, die ihr aufnehmen müsst. Die genauen Fundorte haben wir euch auf der folgenden Karte markiert:

Um Hiromis Wacht freizuschalten, müsst ihr alle drei Flaschen aufgenommen haben. Wenn ihr schon länger Genshin Impact spielt, habt ihr die ein oder andere Flasche mit Post eventuell schon gefunden, denn sie befanden sich schon vor Einführung der Region Inazuma im Spiel. Stellt also sicher, dass ihr alle drei Fundorte überprüft.

Hinweis: Nur beim südlichsten Fundort landet mit der „Flaschenpost eines Unbekannten“ auch wirklich ein Item in eurem Inventar (Auftragsgegenstände). Bei den beiden nördlichen Fundorten nehmt ihr nichts auf, sondern lest nur die entsprechende Nachricht. Dennoch müsst ihr mit allen drei Fundorten interagieren, damit Hiromis Wacht gestartet werden kann.

Hiromis Wacht: Startpunkt in Inazuma

Habt ihr diese Sammelaufgabe erledigt, könnt ihr euch zurück nach Inazuma teleportieren. Nordwestlich an der Küste vor der Burg von Inazuma könnt ihr nun das blaue Ausrufezeichen für „Hiromis Wacht“ sehen. Den genauen Startpunkt haben wir euch auf der folgenden Karte markiert:

Sprecht Hiromi mehrmals an und gebt ihm dann die „Flaschenpost eines Unbekannten“, um Hiromis Wacht zu starten. Der Abschluss des Weltauftrags sollte euch übrigens vor keine großen Herausforderungen stellen, da er nur aus mehreren Gesprächen mit verschiedenen NPCs in Inazuma und Liyue besteht. Für jeden Schritt bekommt ihr auch Missionsmarkierungen auf der Karte, sodass es hier keine größeren Probleme geben sollte.

Bei Auftragsabschluss schaltet ihr zudem die Errungenschaft „Zwischen Hammer und Amboss: Löse Hiromis Knoten.“ für 5x Urgestein frei.