Der Weltauftrag „Bauernschatz“ in der Region Inazuma von Genshin Impact ist äußerst knifflig, denn ihn freizuschalten, ist schon eine echte Herausforderung. Ihr müsst dafür zuerst den NPC Saimon Jirou aus einem Käfig befreien und anschließend 4 antike Steintafeln finden. Doch es lohnt sich, denn am Ende bekommt ihr einen Bauplan für den 4-Sterne-Einhänder „Amenoma Kageuchi“. Wir führen euch durch die Quest und zeigen euch alle Steintafel-Fundorte.

Saimon Jirou aus dem Käfig befreien (Käfigschlüssel finden)

Um die Suche nach den antiken Steintafeln zu starten und den Weltauftrag „Bauernschatz“ freizuschalten, müsst ihr zunächst Saimon Jirou aus einem Käfig befreien. Der Käfig befindet sich auf den Felsenklippen der Insel Jinren ganz im Norden von Inazuma. Hier könnt ihr übrigens auch Metallschlüssel für verschiedene Käfige finden.

Wenn ihr mit Saimon im Käfig sprecht, verrät er euch, dass der Käfigschlüssel in einem Baum hängt. Den entsprechenden Baum mit dem Schlüssel findet ihr ganz in der Nähe. Klettert hinauf und holt euch den Käfigschlüssel.

Nach der Befreiung berichtet euch Saimon von einer Schatzkammer, für dessen Öffnung ihr allerdings erst vier antike Steintafeln finden müsst. Leider werden euch die Fundorte nicht auf der Karte markiert, was die Suche äußerst schwierig macht.

1. Antike Steintafel - Fundort

Die erste alte Steintafel findet ihr am Strand im Nordosten von Narukami. Es gibt hier ein kleines Camp mit ein paar Nobushi-Feinden. Untersucht den kleinen Unterstand am Felsen, um die erste Steintafel zu finden.

2. Antike Steintafel - Fundort

Die nächste Steintafel könnt ihr erst finden, wenn ihr im Verlauf vom Weltauftrag „Eine seltsame Geschichte in Konda“ den Brunnen im Dorf Konda betreten habt. In einer Höhle rechts der Höhle mit dem Schrein-Rätsel am Boden des Brunnens gibt es einen versteckten Raum, indem ihr die Steintafel finden könnt. Im selben Raum findet ihr übrigens auch den verrosteten Schlüssel.

Den genauen Fundort der 2. Antiken Steintafel zeigen wir euch auch nochmal im folgenden Video:

3. Antike Steintafel - Fundort

Die dritte Steintafel findet ihr in der riesigen Unterwasser-Ruine in Araumi. Zugang erhaltet ihr über die Turmruine. Diese lässt sich öffnen, wenn ihr alle 4 Elektro-Stelen in der Umgebung aktiviert.

In der Ruine selbst müsst ihr zudem den Schrein reinigen und ein Würfel-Rätsel lösen, um tiefer in die Ruine vorzudringen. Im Verlauf steigt ihr dann ein paar Treppen hinauf. Nach der Treppe glitzert euch die Steintafel direkt aus dem Erdhaufen links von euch an. Den genauen Weg in die Ruine seht ihr auch im Video weiter unten.

4. Antike Steintafel - Fundort

Die letzte Steintafel findet ihr direkt nach der dritten ebenfalls in der Unterwasser-Ruine. Löst das Würfel-Rätsel nahe der dritten Steintafel, um den Wasserstand im nächsten Raum weiter zu senken. Lauft dann die Treppen hinunter und öffnet das Tor zum nächsten Bereich mit dem Teleportationspunkt. Direkt vor euch seht ihr nun ein Schiffsrwack, in dessen Mitte die vierte Steintafel liegt.

Im selben Raum wie die letzte Steintafel findet ihr übrigens auch einen Elektroculus. Schaut daher ins folgende Video, indem ihr den kompletten Weg in die Unterwasser-Ruine noch einmal nachvollziehen könnt, in dessen Verlauf wir auch an der dritten und vierten Steintafel vorbeikommen:

Hinweis: Bedenkt, dass ihr mindestens den Weltauftrag „Opferdarbringung“ abgeschlossen haben müsst, in dessen Verlauf ihr die Souvenirlinse bekommt. Diese braucht ihr, um die letzten beiden Steintafeln zu erreichen!

5. Steintafel finden und „Bauernschatz“ abschließen

Der Rest des Weltauftrags „Bauernschatz“ ist von nun an recht unproblematisch und wird gut von Missionsmarkierungen begleitet. Kehrt zu Saimon Jirou zurück und findet nun die letzte Steintafel, die auf der Karte markiert wird. Im weiteren Verlauf kommt es dann zu einem größeren Kampf gegen mehrere Feinde auf der Insel Jinren.

Sind alle Gegner erledigt, gibt euch Saimon den Schlüssel zur Schatzkammer, die sich unter dem Bodengitter auf Jinren befindet. Platziert vor der Schatzkammer die gesammelten Steintafeln und aktiviert alle Bodenschalter.

Plündert die Schatzkammer und begebt euch zum Abschluss zur Missionsmarkierung im Dorf Konda. Nach dem Gespräch mit der Familie von Saimon Jirou erhaltet ihr dann den Bauplan für den 4-Sterne-Einhänder „Amenoma Kageuchi“.

Zudem erhaltet ihr eine Errungenschaft für den Abschluss dieser schwierigen Quest.

Habt ihr noch Probleme beim Weltauftrag „Bauernschatz“ oder sonstige Fragen? Dann schreibt es uns gerne in den Kommentaren!