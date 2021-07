Der Shakkei-Pavillon ist ein Dungeon in der Region Inazuma von Genshin Impact, doch ihn freizuschalten ist gar nicht so einfach. Ihr könnt ihn zwar auf der Karte sehen, doch zugänglich scheint er nicht zu sein. Wir helfen und zeigen euch, wie ihr den Shakkei-Pavillon freischalten könnt und so auch die Errungenschaft „Unerwartete Schätze“ erhaltet.

Sphäre „Shakkei-Pavillon“ freischalten - so gehts

Bevor ihr den Shakkei-Pavillon freischalten könnt, müsst ihr zunächst den ersten Teil einer langen Questreihe auf der Insel Kannazuka beendet haben. Es handelt sich dabei um den Weltauftrag „Tartara-Geschichten“, den ihr beim NPC „Toranosuke“ beim Kujou-Feldlager starten könnt. Der folgende Kartenausschnitt zeigt euch den genauen Startpunkt:

Verfolgt diese Quest, in dessen Verlauf ihr mit den drei großen Kamujima-Kanonen die Schwachstellen in der Schutzbarriere zerstören müsst. Kehrt nach Abschluss dieser Aufgabe aber noch einmal zur ersten Kanone ganz im Süden zurück. Diese müsst ihr nun verwenden, um die Felswand vor dem Shakkei-Pavillon zu zerstören.

Beschwört also ein Elektrogranum neben der Kanone und interagiert mit der Kanone. Richtet sie nun 4-mal nach links aus und feuert die Kanone ab, um die Felswand in der Entfernung zu zerstören.

Im folgenden Video zeigen wir euch den ganzen Vorgang noch einmal im Detail:

Nun könnt ihr übersetzen und den Shakkei-Pavillon in der freigelegten Höhle endlich freischalten. Zudem findet ihr in der Höhle einen Elektroculus. Den genauen Fundort seht ihr ebenfalls oben im Video.

Durch die Zerstörung der Felswand schaltet ihr übrigens auch eine der Errungenschaften von Genshin Impact frei:

Hat euch der Guide geholfen und konntet ihr den Shakkei-Pavillon freischalten oder gibt es Probleme? Dann schreibt es uns gerne in den Kommentaren und helft euch auch gegenseitig.