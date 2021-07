Auf euren Abenteuern in der Region Inazuma von Genshin Impact seid ihr eventuell schon auf ein Gittertor gestoßen, für das ein verrosteter Schlüssel benötigt wird. Oder aber ihr habt den verrosteten Schlüssel schon gefunden und wisst nicht wo ihr ihn einsetzen könnt? In diesem Guide helfen wir euch weiter.

Verrosteten Schlüssel in Genshin Impact finden

Um den verrosteten Schlüssel finden zu können, müsst ihr zunächst den Weltauftrag „Eine seltsame Geschichte in Konda“ starten. In dessen Verlauf verschafft ihr euch nämlich Zugang zum Brunnen in Konda.

Am Boden des Brunnens kommt ihr schließlich zur großen Höhle mit der Tori-Pforte. Hier müsst ihr nun rechts der Pforte ein Elektrogranum beschwören und dann daneben die Wand hochklettern. Dank dem Elektrogranum könnt ihr oben die Barriere durchqueren und kommt so in einen weiteren Höhlenbereich.

Geradewegs vor euch seht ihr nun ein Gittertor, welches ihr mit dem Hebel links daneben öffnen könnt. Auf einem der Tische rechts im nächstem Raum könnt ihr schließlich den verrosteten Schlüssel finden.

Den genauen Weg zum verrosteten Schlüssel seht ihr auch noch einmal im folgenden Video:

Nutzen des verrosteten Schlüssels

Wenn ihr den Schlüssel bereits zufällig bei euren Erkundungen gefunden habt, fragt ihr euch vielleicht, wo ihr diesen einsetzen könnt. Der verrostete Schlüssel passt in das Schloss für ein Gittertor, hinter dem ihr einen der Elektroculus einsammeln könnt.

Das Gittertor findet ihr westlich des Chinju-Walds bei der kleinen Wasserstelle. Den genauen Standort haben wir euch auf der folgenden Karte markiert:

Durch das Öffnen des Gittertors schaltet ihr euch übrigens auch eine praktische Abkürzung zu einem der Schreine frei, die ihr im Rahmen von Kazaris Questreihe reinigen müsst. Habt ihr Schlüssel und Gittertor gefunden oder gab es Probleme? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!