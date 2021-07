Kristallmark ist ein Mineral in Genshin Impact, das ihr nur in der Region von Inazuma finden könnt. Ihr braucht es unter anderem für den Weltauftrag „Tartara-Geschichten: Reinigungsgerät“. Wir zeigen euch deshalb alle Fundorte von Kristallmark auf der Karte.

Kristallmark-Fundorte in Genshin Impact

Anders als andere Mineralien wie etwa Eisen könnt ihr Kristallmark einfach so einsammeln, das Farmen sollte also nicht allzu lange dauern. Wenn ihr etwa den Weltauftrag „Tatara-Geschichten: Reinigungsgerät“ müsst ihr drei Portionen Kristallmark finden.

Unweit vom Startpunkt der Quest könnt ihr Kristallmark auch direkt auf der Insel Kannazuka finden. Auf dem folgenden Kartenausschnitt haben wir euch alle Fundorte von Kristallmark auf Kannazuka markiert:

Ihr findet hier weitaus mehr als drei Kristallmark-Brocken. Sie schimmern bläulich-violett in der Umgebung (Siehe Artikelbild oben) und sind nicht allzu schwer auszumachen.

Das meiste Kristallmark findet ihr jedoch auf der dritten Insel Yashiori. Überall dort, wo ihr auf dieser Insel riesige Skelettfragmente wie etwa den Schlangenkopf seht, könnt ihr auch Kristallmark in der Nähe entdecken.

Auf der folgenden Karte haben wir euch ebenfalls alle Fundorte von Kristallmark auf Yashiori markiert:

Wenn ihr alle diese Fundorte abgrast, könnt ihr cirka 70x Kristallmark in einem Durchlauf ergattern. Für Schmiederezepte braucht ihr das Material derzeit allerdings noch nicht. Dies kann sich mit zukünftigen Updates jedoch ändern.

Wann erscheint Kristallmark wieder? Einmal abgeerntet, müsst ihr zwei Tage in Echtzeit (48 Stunden) warten, bevor das Kristallmark wieder an den entsprechenden Fundorten spawnt. Die Fundorte sind fest und verändern sich nicht.

Habt ihr noch Kristallmark an anderen Stellen in der Spielwelt von Genshin Impact entdeckt? Dann schreibt es uns gerne in den Kommentaren!