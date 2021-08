„Der siebte Samurai“ gehört zu den Ansehensquests in der Region Inazuma von Genshin Impact, lässt sich allerdings gar nicht so einfach freischalten. Wir zeigen euch daher die Voraussetzungen für diesen Weltauftrag und wo ihr ihn starten könnt.

Genshin Impact Facts

„Der siebte Samurai“ freischalten

Bevor ihr „Der siebte Samurai“ starten könnt, müsst ihr zunächst die sehr lange Questreihe der „Tartara-Geschichten“ abschließen. Diese startet ihr beim NPC Toranosuke, der im Kujou-Feldlager im Norden der zweiten Insel Kannazuka zu finden ist.

Dieser schickt euch im Verlauf zu Xavier, der nahe des nördlichen Teleportationspunkts von Tartarasuna steht. Das Problem bei dieser Auftragsreihe ist, dass sie aus sieben Missionen besteht, von denen ihr nur eine pro Server-Tag abschließen bei Xavier abschließen könnt. Ihr werdet also mindestens eine Woche in Echtzeit benötigen, bis ihr die Tartara-Geschichten komplett abschließen könnt.

Anschließend sind alle Voraussetzungen für „Der siebte Samurai“ erfüllt und ihr könnt den Weltauftrag in Inazuma finden.

Startpunkt von „Der siebte Samurai“

Der genaue Startpunkt von „Der siebte Samurai befindet sich in Narukami. Genauer gesagt müsst ihr euch zur Insel im Südosten begeben, also direkt zur Insel rechts der Burg Inazuma. Am Strand im Nordwesten stehen hier Xavier und Toranosuke und ihr seht auch schon das blaue Ausrufezeichen. Den genauen Startpunkt haben wir euch auf dem folgenden Bild markiert:

Der Weltauftrag selbst ist eine kleine Referenz auf den Samurai-Filmklassiker „Die Sieben Samurai“ (1954) von Akira Kurosawa und nicht allzu herausfordernd. Ihr sollt für Xavier als Schauspieler agieren und vor der Kameralinse ein paar Nobushi-Feinde ausschalten und euch an bestimmten Stellen in Pose setzen.

Ihr habt zwar ein Zeitlimit bei dieser Aufgabe, doch dieses fällt recht großzügig aus. Sobald die Filmaufnahme im Kasten ist, habt ihr den Auftrag auch schon geschafft und ihr könnt euch die nächsten 20 Ansehenspunkte für Inazuma holen. Habt ihr noch Fragen zu „Der siebte Samurai“? Dann schreibt es uns in den Kommentaren!