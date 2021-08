Auf euren Abenteuern in der Region Inazuma von Genshin Impact seid ihr vielleicht schon Washizu begegnt. Dieser Samurai sitzt neben dem Außenseiter-Schrein nahe dem Schlangenkopf und fordert euch zum Beten auf. Wie ihr seine geheime Quest „Finstere Anweisung“ freischalten und seinen Besitztum finden könnt, zeigen wir euch in unserem Walkthrough.

Washizu finden und am Außenseiter-Schrein beten

Auf der Insel Yashiori in der Region Inazuma könnt ihr direkt südlich des Schlangenkopfs auf dem Plateau den Außenseiter-Schrein finden, neben dem der Samurai Washizu sitzt. Wenn ihr ihn ansprecht, fordert er euch im Gesprächsverlauf dazu auf, 3-mal am Schrein zu beten.

Betet also 3-mal am Außenseiter-Schrein links neben ihm. Das Beten wird euch jedes Mal durch ein Elektroteilchen bestätigt, welches daraufhin erscheint. Sprecht dann wieder mit Washizu, der euch sagt, dass Betende belohnt werden und ihr morgen wiederkommen sollt. Ihr müsst also einen Server-Tag bis zum nächsten Reset warten, bis die Quest weitergeht.

Hinweis: Stellt sicher, dass ihr vor und nach jedem Beten am Außenseiter-Schrein immer wieder mit Washizu sprecht. Dies ist wichtig, damit ihr die nächsten Schritte der Quest an den nächsten Tagen freischalten könnt und nicht unnötig weitere Tage warten müsst.

Durch die komplette Washizu-Quest am Außenseiter-Schrein führen wir euch im folgenden Video:

Nach Server-Reset: Betet ein 2. Mal am Schrein

Kehrt am nächsten Tag zum Schrein zurück. Anstelle der drei leuchtenden Elektro-Teilchen könnt ihr nun eine hübsche Truhe plündern. Sprecht anschließend mit Washizu und betet dann erneut 3-mal am Außenseiter-Schrein, bis wieder die drei Elektroteilchen erscheinen.

Sprecht danach wieder mit Washizu, der euch erneut eine Belohnung am nächsten Tag verspricht. Ihr müsst also wieder auf den nächsten Server-Reset abwarten.

Nach Server-Reset: Betet ein 3. Mal am Schrein

Am nächsten Tag findet ihr wieder eine hübsche Truhe als Belohnung und ihr könnt direkt erneut 3-mal am Außenseiter-Schrein beten, bis die Elektroteilchen erscheinen. Sprecht abschließend wieder mit Washizu, dessen Zustand zunehmend instabiler wird. Ein letztes Mal müsst ihr nun auf den nächsten Server-Reset warten.

Nach Server-Reset: Verstecke Quest „Finstere Anweisung“ freischalten

Am nächsten Tag könnt ihr erneut eine hübsche Truhe am Schrein plündern und mit Washizu sprechen. Betet anschließend wieder 3-mal am Schrein. Allerdings wird euch Washizu nun beim 3. Gebet unterbrechen und angreifen. Mit Pyro- und Kryo-Attacken könnt ihr ihn recht schnell besiegen.

Nach dem Sieg landen nun „Zerrissene Aufzeichnungen“ und eine „Beschädigte Notiz“ in eurem Inventar und zudem wird der versteckte Weltauftrag „Finstere Anweisung“ im Quest-Log freigeschaltet. Ihr sollt nun Washizus Besitztum im Higi-Dorf finden. Der grobe Zielbreich wird euch dafür auf der Karte markiert.

Washizus Besitztum finden und „Eine leere Seele“ freischalten

Begebt euch zur Missionsmarkierung beim Dorf Higi. Nahe der Felsen am Rande des Dorfes stehen zwei nicht angezündete Feuerstellen. Zwischen diesen könnt ihr jetzt „Graben“ und eine hübsche Truhe mit dem Besitztümern von Washizu zum Vorschein bringen.

Durch das Öffnen der Truhe wird der Weltauftrag erfolgreich abgeschlossen und ihr erhaltet zudem die versteckte Errungenschaft „Eine leere Seele“.

Habt ihr noch Fragen oder Probleme bei der Washizu-Quest? Dann lasst es uns in den Kommentaren wissen!