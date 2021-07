Naku-Kräuter gehören zu den Pflanzen in Genshin Impact, die ihr nur in der Region Inazuma finden könnt. Ihr braucht sie unter anderem für bestimmte Quests. Wir zeigen euch daher alle Fundorte von Naku-Kraut in Narukami, Kannazuka und Yashiori.

Genshin Impact Facts

Naku-Kräuter in Genshin Impact finden

Naku-Kräuter sind kleine violett-pinke Pflanzen, die zwei Blüten besitzen und auf allen Inseln der Region Inazuma vorkommen. Beim Einsammeln müsst ihr nicht wie etwa bei Löwenzahnsamen oder Sakura-Blüten Besonderheiten beachten, sondern könnt sie einfach pflücken.

Leider wachsen sie oft an lebensfeindlichen Orten, wie etwa in Tatarasuna oder in der Musoujin-Schlucht. Hier herrschen Elektro-Stürme, die euch konstant Schaden verursachen. Ihr solltet euch also beim Sammeln nicht zu viel Zeit lassen.

Unter anderem benötigt ihr Naku-Kraut für den Weltauftrag „Das Schicksal eines Kämpfers“. Aus diesem Grund zeigen wir euch im Folgenden die Fundorte von Naku-Kraut in den einzelnen Regionen von Inazuma auf der Karte.

Fundorte in Narukami

In Narukami findet ihr Naku-Kraut vor allem rund um den großen Narukami-Schrein im Norden. Einen weiteren Fundort gibt es unterhalb von Dorf Konda.

Fundorte in Kannazuka

Rund um das gefährliche Gebiet in Tatarasuna wächst jede Menge Naku-Kraut. Aber auch im Nordosten könnt ihr es bei einem der Donner-Bäume finden.

Fundorte in Yashiori

Entlang der Musoujin-Schlucht und nahe der Jakotsu-Mine wächst das Kraut ebenfalls.

Wann respawnt Naku-Kraut wieder? Wie bei allen anderen Ressourcen im Spiel dauert es 2 Tage in Echtzeit, bis ihr das Naku-Kraut an den gleichen Fundorten erneut bekommt. Ihr müsst also zwei tägliche Resets der Genshin-Server abwarten, bis ihr das Naku-Kraut wieder an den markierten Stellen pflücken könnt.

Habt ihr noch weitere Fundorte mit reichlich Naku-Kraut in Inazuma entdeckt? Dann teilt es gerne mit uns in den Kommentaren!