In Genshin Impact benötigt ihr immer mal wieder Löwenzahn bzw. die Löwenzahnsamen, um bestimmte Aufgaben zu lösen. Einfach so einsammeln könnt ihr die Pflanze aber nicht. Klingt komisch, ist aber so! Wir zeigen euch daher, wo ihr Löwenzahn finden und wie ihr es ernten könnt.

Genshin Impact Facts

Löwenzahnsamen finden und ernten - so gehts

Löwenzahn werdet ihr im Spiel immer wieder mal brauchen. So gibt es etwa einen Weltauftrag von Flora in Mondstadt, bei dem ihr ihr Löwenzahnsamen bringen sollt. Aber auch für manche tägliche Quests oder wenn ihr Jean aufsteigen lassen wollt, braucht ihr Löwenzahn.

Löwenzahn zu finden ist dabei eigentlich gar nicht schwer, denn schon direkt vor den Toren von Mondstadt findet ihr jede Menge der Pflanzen. Einfach einsammeln könnt ihr sie aber nicht. Stattdessen müsst ihr zunächst den Elementarangriff eines Charakters mit der Anemo-Kraft auf den Löwenzahn wirken, um anschließend die Löwenzahnsamen aufheben zu können.

Nutzt also Charaktere wie eure Hauptfigur (Reisender), Jean, Saccharose, Venti oder Xiao und pustet den Löwenzahn mit ihrer Windkraft um.

Wie ihr Löwenzahnsamen bekommen könnt, zeigen wir euch auch noch einmal im folgenden Video:

Löwenzahn-Fundorte auf der Karte

Wie bereits erwähnt, findet ihr direkt vor den Toren von Mondstadt schon sehr viel Löwenzahn zum Ernten. Es gibt jedoch noch weitaus mehr Standorte in der Nähe von Mondstadt. Auf der folgenden Karte haben wir euch weitere Fundorte von Löwenzahn markiert. Natürlich gibt es noch weitaus mehr, wann immer ihr Löwenzahn benötigt, sollten diese aber ausreichen.

Wie lange dauert der Respawn von Löwenzahn?

Einmal abgeerntet, müsst ihr warten, bis ihr erneut einen Löwenzahn umpusten könnt. Genauer gesagt dauert es zwei bis drei Tage Echtzeit, bis ein Löwenzahn nachgewachsen ist. Die Fundorte ändern sich dabei nicht. Loggt ihr euch also ein paar Tage später wieder in Spiel ein, könnt ihr erneut die Löwenzahnsamen einsammeln.