Im Weltauftrag „Sturmjäger von Seirai“ von Genshin Impact 2.1 sollt ihr in einer 4-teiligen Questreihe das Elektrogewitter auf der Insel Seirai eindämmen und müsst dafür Schutzsteine versiegeln und die Verkörperung des Donners besiegen. In unserem Walkthrough führen wir euch durch die gesamte Weltquest.

Sturmjäger von Seirai - Teil I (Schutzsteine versiegeln)

Sofern ihr bereits Inazuma freigeschaltet und Akt I des Archontenauftrags hier abgeschlossen habt, wird der Weltauftrag „Sturmjäger von Seirai“ ab Version 2.1 direkt in eurem Quest-Log auftauchen. Begebt euch dann zur Abenteuergilde in Inazuma und sprecht mit Katheryne.

Setzt dann am besten mit einem Wellenreiter zur Insel Seirai im Süden über und startet die Quest beim markierten NPC im Norden. Die ersten Schritte des Weltauftrags werden alle auf eurer Karte markiert und bedürfen keiner gesonderten Erklärung.

Erst wenn ihr Schutzsteine versiegeln müsst, wird es etwas komplexer. Insgesamt 4-mal müsst ihr im Questverlauf Zettel an Stäben berühren, die um einen Schutzstein herum aufgestellt sind und dann die obere und untere Felsenebene drehen, bis ihr die richtige Lösung habt.

Im folgenden Video zeigen wir euch die Lösungen für alle 4 Schutzstein-Rätsel kompakt auf einen Blick:

Rätsellogik bei den Schutzsteinen: Die Anzahl der Blätter an den einzelnen Stäben müsst ihr addieren und dann den unteren und oberen Schutzstein, an denen ebenfalls Blätter hängen, entsprechend zu den Stäben ausrichten, so dass die Blätter addiert den gleichen Wert ergeben.

Für den ersten Schutzstein lautet die Lösung von der Ausgangsstellung ausgehend wie folgt:

Dreht 2-mal den unteren Schutzstein

Sturmjäger von Seirai - Teil II

Im zweiten Teil des Auftrags müsst ihr den nächsten Schutzstein im Osten von Seirai versiegeln. Folgt der Missionsmarkierung und besiegt dort zunächst alle Gegner im Bereich. Nun müsst ihr erneut die drei Zettel an den Stäben berühren.

Zwei Stäbe befinden sich direkt in der Nähe des Schutzsteins, der dritte Stock hingegen steckt auf einem fliegenden Felsen etwas nordöstlich.

Für den zweiten Schutzstein lautet die Lösung von der Ausgangsstellung ausgehend wie folgt:

Dreht 3-mal den oberen Schutzstein

Sturmjäger von Seirai - Teil III

Sprecht zu Beginn von Teil 3 zunächst mit Eiko und Taisuke an der markierten Stelle. Lauft anschließend durch das magische Tor vor euch. Ihr werdet dann automatisch zu einem schwebenden Felsen befördert, wo ihr auch einen Elektroculus finden könnt.

Von hier aus müsst ihr euch nun mit einem Elektrogranum weiter nach oben befördern. Der genaue Weg sieht dabei wie folgt aus:

Wählt auf dem nächsten schwebenden Felsen das rechte Elektrogranum aus. Beim nächsten Felsen nehmt ihr das linke Elektrogranum. Auf dem nächsten Felsen findet ihr den ersten Stab mit Zettel. Fliegt mit dem Elektrogranum beim ersten Stab weiter zum nächsten Felsen und wählt hier das linke Elektrogranum. Ihr landet nun bei einem Plateau mit Teleportationspunkt, den Schutzsteinen und einem weiteren Stock mit Zettel. Mit dem Elektrogranum hier könnt ihr zum dritten Stock mit Zettel im Südwesten schweben.

Für den dritten Schutzstein lautet die Lösung von der Ausgangsstellung ausgehend wie folgt:

Dreht 3-mal den oberen Schutzstein

Dreht 5-mal den unteren Schutzstein

Sturmjäger von Seirai - Teil IV

Nutzt das südliche Elektrogranum beim Schutzstein von Teil III und fliegt weiter nach oben, bis ihr schließlich zu einem weiteren Plateau mit Teleportationspunkt gelangt. Hier stehen die Schutzsteine und alle drei Stäbe mit Zetteln wieder an einem Platz.

Für den vierten Schutzstein lautet die Lösung von der Ausgangsstellung ausgehend wie folgt:

Dreht 2-mal den oberen Schutzstein

Dreht 2-mal den unteren Schutzstein

Verkörperung des Donners besiegen

Sind alle Schutzsteine versiegelt, manifestiert sich vor euch eine neue Plattform, zu der ihr gleiten müsst. Hier müsst ihr nun den Elektro-Boss „Verkörperung des Donners“ besiegen, der euch als Beute unter anderem Sturmperlen gibt, die ihr neben Amakumo-Früchten benötigt, um den Charakter Shougun Raiden aufsteigen zu lassen.

Nach dem Kampf müsst ihr abermals mit dem Elektrogranum hier weiter nach oben gleiten, um bis zur letzten Plattform zu gelangen. Hier könnt ihr eine wertvolle und eine luxuriöse Truhe plündern und findet den Gegenstand „Außergewöhnliche Feder“. Sprecht anschließend mit Eiko und Taisuke, um den Weltauftrag abzuschließen.

