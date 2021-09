Seit Genshin Impact 2.1 könnt ihr in Teyvat angeln gehen und dafür an verschiedenen Angelplätzen Fische fangen. In unserem großen Angel-Guide zeigen wir euch die Fundorte aller Angelorte, Fischarten und erklären, wie ihr alle Köder herstellen könnt.

Angeln freischalten (Genshin Impact 2.1)

Damit ihr in Genshin Impact angeln könnt, müssen zunächst folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

Ihr habt mindestens Abenteuer-Rang 30 erreicht. Dies ist auch Voraussetzung, um nach Inazuma zu kommen.

erreicht. Dies ist auch Voraussetzung, um nach Inazuma zu kommen. Ihr habt den Auftrag „In der Kanne zu Hause I“ abgeschlossen und die Kanne der Vergänglichkeit freigeschaltet.

Sind diese Bedingungen erfüllt, sollte ab Version 2.1 der Weltauftrag „Fische in der Überzahl“ in eurem Quest-Log erscheinen. Begebt euch dann zur Abenteuergilde in Mondstadt und redet dort mit Katheryne.

Katheryne schickt euch dann zum Angler Nantuck beim Mostsee vor Mondstadt, der euch die Angel-Mechanik erklärt und mit der „Wildnis-Angelrute“ eure erste Angel überreicht. Zudem gibt er euch einige Köderarten und das Rezept für den Fruchtpastenköder mit auf den Weg.

Das Angeln an sich ist ein simples Minispiel, das ihr mit nur einer Taste bestreitet. Werft eure Angel aus und drückt die Taste zum Angeln, wenn ein Fisch anbeißt. Durch Gedrückthalten und Loslassen der Taste, müsst ihr die Spannung an der entsprechenden Stelle auf der Angelleiste oben im Bildschirm halten, bis die Ausdauer des Fisches aufgebraucht ist und ihr den Fisch an Land zieht.

In der Einführung zum Angeln werden euch zudem Zierfische als besondere Exemplare vorgestellt. Diese könnt ihr nicht nur angeln, sondern auch im Geistwolkenbecken der Kanne der Vergänglichkeit züchten.

Alle Angelplätze in Teyvat

Angeln könnt ihr immer dort, wo ihr kleine Wellen im Wasser seht. Entdeckte Angelplätze solltet ihr euch mit einem Angelhaken-Symbol auf der Karte markieren, damit ihr sie später schneller wieder findet. Achtet immer darauf, euch einem Angelplatz mit Vorsicht zu nähern. Denn wir in der Nähe rennt oder gar kämpft, können Fische verscheucht werden.

Im Folgenden haben wir euch alle bisher bekannten Angelorte in den einzelnen Regionen markiert.

Angelplätze in Mondstadt

Angelplätze in Liyue

Angelplätze in Inazuma

Alle Köder finden und herstellen

Für jede Fischart gibt es in Genshin Impact den passenden Köder, mit dem ihr bestimmte Exemplare leichter fangen könnt. Für sämtliche Stichlingarten macht sich beispielsweise der Rotpastenköder am besten, für Koi und Kugelfische sind falsche Fliegenköder wiederum besser geeignet. Überprüft immer die Beschreibungen der verschiedenen Köder, um diese Infos zu erhalten.

In der folgenden Tabelle listen wir euch alle Köder-Rezepte mit ihren Fundorten auf und geben mit an, für welche Fische sie am besten geeignet sind:

Köder Rezept-Fundort Für welche Fische am besten? Fruchtpastenköder Erhaltet ihr von Nantuck in der ersten Anglerquest. Medaka

Glasmedaka

Zuckerblumen-Medaka

Aizen-Medaka

Dämmerfänger

Kristallfisch Rotpastenköder Bei Nantuck für 3x Medaka eintauschbar. Lungenstichling

Kampfstichling

Giftstichling

Akai Maou

Schneekönig Falscher Wurmköder Bei Nantuck für 3x Medaka eintauschbar. Brauner Schmetterlingsfisch

Lila Schmetterlingsfisch

Teefarbiger Schmetterlingsfisch

Langlebiger Kaiserfisch

Raimei-Kaiserfisch Falscher Fliegenköder Bei Nantuck für 3x Medaka eintauschbar. Kugelfisch

Bitterer Kugelfisch

Goldener Koi

Rost-Koi

Im Video seht ihr tägliche und wöchentliche Aufgaben, die ihr in Genshin Impact unbedingt erledigen solltet:

Alle Angelvereine mit ihren Standorten und Belohnungen

Je einen Vertreter der Angelvereine findet ihr in jeder Region von Teyvat. Bei ihnen könnt ihr eure gefangenen Fische für Belohnungen eintauschen. Dazu gehören neue Köder-Rezepte, Angeln und sogar Waffen. Die Standorte aller Angelvereine und ihr Handelsangebot zeigen wir euch im Folgenden.

Angelverein Mondstadt

Angler Nantuck hat Folgendes für euch im Angebot:

Belohnung Kosten Rezept: Rotpastenköder 3x Medaka Rezept: Falscher Wurmköder 3x Medaka Rezept: Falscher Fliegenköder 3x Medaka Windumarmung (Angel, die das Fische fangen in Mondstadt erleichtert) 20x Medaka

20x Aizen-Medaka

20x Giftstichling

20x Teefarbiger Schmetterlingsfisch

Angelverein Liyue

Angler Jiawei hat Folgendes für euch im Angebot:

Belohnung Kosten Geistwolkenbecken (Dekorationsbauplan) 10x Medaka Wunscherfüller (Angel, die das Fische fangen in Liyue erleichtert) 20x Medaka

20x Zuckerblumen-Medaka

20x Kampfstichling

20x Brauner Schmetterlingsfisch

Angelverein Inazuma

Anglerin Kujirai Momiji hat Folgendes für euch im Angebot:

Belohnung Kosten Narukawa Ukai (Angel, die das Fische fangen in Inazuma erleichtert) 20x Medaka

20x Glasmedaka

20x Lungenstichling

20x Lila Schmetterlingsfisch „Der Fang“ (Stangenwaffe) 6x Raimei-Kaiserfisch

20x Goldener Koi

20x Rost-Koi Akos Sakegefäß (Verfeinerungsmaterial) 3x Raimei-Kaiserfisch

10x Kugelfisch

10x Bitterer Kugelfisch

Fundorte aller Fische

In Version 2.1 gibt es derzeit 20 verschiedene Fischarten, die ihr finden und fangen könnt. Auf den Folgeseiten dieses Guides zeigen wir euch dafür die Fundorte aller Fische. Nutzt alternativ die Liste mit Links oben im Inhaltsverzeichnis, um schnell zu bestimmten Fischarten zu springen, die ihr sucht.

Wichtiger Hinweis: Die in diesem Guide beschriebenen Fundorte sind nicht garantiert, da an jedem Angelplatz nur eine bestimmte Anzahl an Fischen spawnen kann. Ist euer gesuchtes Exemplar nicht dabei, fischt zunächst die anderen Fische an der Stelle oder versucht es bei alternativen Fundorten.

Habt ihr noch Probleme oder Fragen zum Angeln in Genshin Impact? Dann schreibt es uns gerne in den Kommentaren!