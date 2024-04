Manor Lords: Viehhandel und Viehzucht betreiben

In Manor Lords könnt ihr euch neben vielen weiteren Tätigkeiten auch dem Viehhandel widmen. Wie ihr mit Vieh am Markt handelt, wie ihr Viehzucht betreibt und wie ihr dauerhafte Viehhüter in Betrieben zuweisen könnt, erfahrt ihr in diesem Guide.

Vieh kaufen und verkaufen

Grundsätzlich gibt es mehrere Möglichkeiten Vieh in Manor Lords zu kaufen. So könnt ihr zusätzliche Ochsen beispielsweise direkt über den Anbindebalken ordern und müsst dann lediglich abwarten, bis euch das Tier vom Händler gebracht wird. Allerdings kann das nicht nur viel Zeit in Anspruch nehmen, ihr seid in diesem speziellen Fall auch auf den Kauf von Ochsen beschränkt.

Wollt ihr euch einen besseren Überblick beschaffen, den Bestand all eurer Tiere regulieren oder Schafe hüten, müsst ihr einen Viehhandelsposten errichten. Unter dem Reiter „Handel“ im Viehhandelsposten findet ihr sämtliche Tiere, könnt den aktuellen Bestand einsehen, sowie den Export- und Importpreis in Augenschein nehmen.

In diesem Fall haben wir einen Bestand von sechs Schafen und wollen auf zehn Schafe aufstocken. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Wollt ihr Vieh kaufen, klickt auf die Schaltfläche „Kein Handel“ und wählt „Import“ aus. Wählt dann über das Plus- und Minuszeichen den gewünschten Überschuss aus. Die zugewiesene Familie wird dem Händler nun solange Vieh abkaufen, bis die gewünschte Anzahl erreicht ist. Wählt ihr hingegen Export aus, wird das Vieh immer dann verkauft, wenn es den gewünschten Überschuss übersteigt.

Wichtig: Bevor ihr nun den Kauf von Vieh tätigt, solltet ihr erst sichergehen, dass ihr über ausreichend Platz verfügt. Einsehen könnt ihr dies durch das Hufeisensymbol am oberen Bildschirmrand. Ochsen, Pferde und Packesel benötigen Stallfläche, während Schafe und Lämmer Weidefläche in Anspruch nehmen.

Jede Tierart erfüllt in Manor Lords einen anderen Zweck. In der folgenden Tabelle erfahrt ihr, in welchem Gebäude das Vieh in Manor Lords untergebracht wird und welche Funktion es erfüllt.

Tiere Gebäude Funktion Ochsen Anbindebalken Transportieren Rohstoffe innerhalb der Region. Pferde Handelsposten Transportieren Waren zu einem Händler. Packesel Packstation Transportieren Waren zwischen euren Regionen. Schafe Weide Werden von der Schafzucht um ihre Wolle erleichtert. Lämmer Weide Wachsen heran und geben danach Wolle ab.

Vieh züchten

Die Viehzucht beschränkt sich momentan (Version 0.7.955) auf Schafe und Lämmer. Sobald ihr einige Schafe über den Handelsposten erworben und einer Weide zugewiesen habt, habt ihr den schwierigsten Teil der Tierzucht bereits hinter euch gebracht.

Die Schafe vermehren sich jedoch nicht von alleine. Stattdessen müsst ihr im Entwicklungsmenü die „Schafzucht“ freischalten, die eine langsame Vermehrung von Schafen ermöglicht. Sobald sich ein Schaf vermehrt, entsteht daraus zunächst ein Lamm. Umso mehr Schafe ihr auf der Weide habt, desto schneller findet übrigens auch die Vermehrung statt.

Dauerhaften Viehhüter zuweisen

Im Normalfall werden Lasttiere in Manor Lords von jedermann genutzt, sobald sie gebraucht werden. Jedoch kann dies dazu führen, dass der Transport wichtiger Waren sich verzögert, weil alle Tiere bereits einer Aufgabe zugeteilt sind.

Weist ihr einem Betrieb dauerhaft Vieh zu, wird das Lasttier nur noch für die Aufgaben des Betriebs genutzt. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Bestimmte Betriebe (wie die Sägegrube oder das Holzfällerlager) erlauben euch deshalb die Zuweisung eines dauerhaften Viehhüters. Klickt dazu im Infofenster auf „Erweitert“ und weist hier einen Viehhüter zu. Dadurch wird ein Lasttier für alle Tätigkeiten gesperrt, die nicht für das zugewiesene Gebäude erfolgen.

