No Rest for the Wicked: Namenloser Pass abschließen

Der Namenlose Pass stellt euch in No Rest for the Wicked vor ein paar Herausforderungen. Obendrein sorgt ein Bug in der „Early Access“-Version für Frust, weil er euren Fortschritt verhindert. Wie ihr den Bug umgehen könnt und das Ende des Namenlosen Passes trotzdem erreicht, könnt ihr hier nachlesen oder euch im Video-Guide ansehen.

Anzeige

Wo ist der Namenlose Pass?

Sobald ihr die Hauptquest „Diener Gottes“ in No Rest for the Wicked freigeschaltet habt, müsst ihr den Namenlosen Pass auch schon aufsuchen. Dieser kann im Nordosten der Hauptstadt Sacrament betreten werden und stellt euch vor neue Herausforderungen.

Nicht nur bekommt ihr es mit härtenen Gegnern zu tun, ihr müsst euch auch einen Weg durch die verwinkelte Mine bahnen. Auf eurem Weg stoßt ihr außerdem auf zwei verschlossene Tore. Um diese zu öffnen, müsst ihr Hebel betätigen, die sich nur erreichen lassen, indem ihr die Hauptroute verlasst und einen Alternativweg findet.

Anzeige

"Namenloser Pass" in No Rest for the Wicked passieren Abonniere uns

auf YouTube

Im obigen Video seht ihr, wie ihr schnell durch den Namenlosen Pass gelangt. Achtet aber darauf, dass euch viele Geheimnisse und Schätze entgehen, wenn ihr strikt dem Pfad im Video folgt.

Anzeige

Das erste Tor öffnen

Die erste Hürde des Namenlosen Passes stellt das verschlossene Tor im Minenschacht dar. Ihr findet links vom Tor ein Gebäude mit eingestürztem Strohdach. Daneben befinden sich Wurzeln, die ihr nach oben klettern könnt.

Springt über die Felsformationen und klettert dann weiter nach oben. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Folgt oben angekommen dem Pfad und haltet euch bei der nächsten Weggabelung rechts. Springt dann über die Felsformationen und sucht erneut nach einer Mauer, die ihr erklimmen könnt.

Hier findet ihr einen Aufzug, der euch wieder ganz nach unten befördert. Verlasst den Aufzug anschließend gen Süden und nehmt am Ende des Weges die Leiter auf der linken Seite nach oben, um den Mechanismus zu bedienen, der das Tor für euch öffnet.

Das zweite Tor öffnen

Für viele Spieler stellt die Öffnung des zweiten Tores beim Namenlosen Pass ein großes Problem dar. Der Grund hierfür ist, dass sich die Plattform des Krans aufgrund eines Bugs in der „Early Access“-Version nicht wie gewünscht bewegen lässt.

Anzeige

Klettert auf die Holzplanke rechts neben dem Tor. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Glücklicherweise gibt es einen alternativen Weg, der die Nutzung des Krans überflüssig macht und gleichzeitig eine willkommene Abkürzung darstellt.

Rechts neben dem Tor lehnt eine Holzplanke, die ihr nach oben klettern könnt. Positioniert euch dazu links von der Holzplanke und versucht sie hinaufzuklettern. Das Vorhaben gestaltet sich etwas frickelig und erfordert womöglich mehrere Anläufe, aber am Ende erreicht ihr so den Öffnungsmechanismus ohne weitere Umwege.

Schlüssel der Steinbruchwacht finden

Im nächsten Bereich vernehmt ihr die Stimme des Reisenden Finley, der sich in einem Kerker befindet. Ihr könnt ihn befreien, wenn ihr den Schlüssel der Steinbruchwacht findet. Folgt dazu dem Mauerwerk nach Westen und klettert dann eine Leiter nach oben.

Springt vom Holzgerüst auf das Mauerwerk. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Weiter geht es über ein Holzgerüst in desolatem Zustand. Springt vor dem Ende ab, um auf eine Mauer daneben zu gelangen. Am Ende der Mauer könnt ihr herabhängende Käfige sehen. Die runde Plattform auf der Oberseite ermöglicht euch darauf zu landen. Springt also von einem Käfig zum nächsten und macht am Ende bloß nicht den Fehler auf den Holzpfeiler über euch zu springen.

Der falsche Absprung hat hier fatale Folgen. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Springt stattdessen auf den Felsvorsprung, klettert ein paar weitere Ebenen nach oben und überquert dann den Holzpfeiler. Der Weg endet bei einem kaputten Käfig, in welchem sich der gesuchte Schlüssel befindet.

Das Gefängnis verlasst ihr, indem ihr das vorhin erwähnte Holzgerüst bis an sein Ende entlanglauft. Direkt daneben könnt ihr an der Mauer nach oben klettern. Den restlichen Weg schafft ihr mit Sicherheit problemlos.