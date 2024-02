Pacific Drive: Müllperle öffnen und Beute abstauben

Nicht einmal die Gegenstände bleiben von Geheimnissen in Pacific Drive verschont. Ihr habt eine Müllperle gefunden und wisst nicht, wie ihr sie öffnen könnt? Erfahrt hier, was dafür notwendig ist und wo ihr weitere Müllperlen findet.

Eine Müllperle öffnen – das benötigt ihr

Die Beschreibung der Müllperle neckt euch ganz schön. Euch erwartet wertvolle Beute, doch wie ihr an sie herankommt, erfahrt ihr nicht. Wollt ihr eine Müllperle öffnen, benötigt ihr als allererstes einen Materie-Zerleger. Diesen könnt ihr an der Fertigungsstation in eurer Garage bauen. Ihr benötigt dafür folgende Ressourcen:

35x Metallschrott

4x Zahnrad

4x Elektronische Bauteile

Das erste Werkstatt-Upgrade nach der Scanantenne ist der Materie-Zerleger, mit dem ihr Müllperlen öffnen könnt. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Voraussetzung für den Materie-Zerleger ist unter anderem die Scanantenne, die ihr aber sehr früh automatisch im Spielverlauf aufstellen müsst. Außerdem müsst ihr Zahnräder erforscht haben, was zu diesem Zeitpunkt aber auch passiert sein sollte.

Nachdem der Materie-Zerleger in eurer Garage aufgebaut wurde, füttert ihr ihn nur noch mit der Müllperle. Das Gerät knackt die Rarität und spuckt nützliche Beute aus. So verbraucht die Müllperle auch keinen Platz mehr im Inventar, der durchaus stark limitiert ist.

Hinweis: Ihr könnt eine Müllperle auch mit einem Verschrotter öffnen bzw. zerstören, das dauert aber viel zu lange und resultiert nur in kaputten Werkzeugen sowie unnötigem Materialverbrauch.

Mögliche Fundorte von Müllperlen

Müllperlen solltet ihr immer mitnehmen, wenn ihr sie findet, auch wenn sie relativ viel Platz im Inventar blockieren. Ihr könnt sie nahezu überall finden – zum Beispiel in liegengebliebenen Fahrzeugen, Häusern oder Wohnwagen. Aber auch der hilfreiche Müllcontainer spuckt ab und zu eine Müllperle als Belohnung für eure Mühen aus.

Manchmal sind Müllperlen und andere Gegenstände auf dem Boden leicht zu übersehen, daher solltet ihr so früh wie möglich eine Taschenlampe herstellen, wie wir euch das im verlinkten Artikel raten.