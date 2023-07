In Pikmin 4 haben alle Pikmin-Arten unterschiedliche Fähigkeiten. Die blauen Pikmin können euch als einzige ins Wasser folgen und Gegenstände im Wasser transportieren. Da Gewässer eigentlich in jedem Gebiet und in einigen Höhlen ein Hindernis darstellen, solltet ihr euch schnell blaue Pikmin beschaffen. In diesem Guide erklären wir euch, wo ihr die dafür benötigten blauen Zwiebeln findet.

Blaue Zwiebel auf den Sonnigen Anhöhen

Bereits im ersten Gebiet, den Sonnigen Anhöhen, könnt ihr eine blaue Zwiebel finden und somit die Produktion blauer Pikmin freischalten. Die blaue Zwiebel befindet sich auf der erhöhten Ebene im Süden der Karte. Sie ist südlich vom Basisplatz, der in der Mitte des Gebiets liegt.

Bereits im ersten Gebiet könnt ihr blaue Pikmin freischalten. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Allerdings müsst ihr ein Gewässer überqueren, sodass ihr ein paar Bedingungen erfüllen müsst. Und zwar solltet ihr 50 Pikmin anführen können und ihr müsst 30 Eis-Pikmin besitzen. Die 30 Eis-Pikmin braucht ihr, um das Wasser einzufrieren und 20 Pikmin sind notwendig, um die Zwiebel zu transportieren.

Wenn ihr alle Höhlen auf den Sonnigen Anhöhen abschließt, solltet ihr ausreichend Eis-Pikmin gesammelt haben. Die maximale Anzahl von 50 Pikmin könnt ihr aber frühestens im zweiten Gebiet des Spiels erreichen. Habt ihr Otschins Kraft-Fähigkeit aber schon auf Stufe 3 (Otschin hat die Kraft von 10 Pikmin) trainiert, könntet ihr mit etwas mehr Aufwand die blaue Zwiebel auch nur mit 40 Pikmin im Team erhalten. Das folgende Video zeigt euch, wie das funktioniert!

Blaue Zwiebel bei den Stillen Ufern

Eine zweite blaue Zwiebel gibt es im Gebiet „Stille Ufer“. Sie befindet sich im Wasserbecken im Südosten der Karte, ganz in der Nähe des Basisplatzes auf der Sandburg. Da die Zwiebel im Wasser liegt, müsst ihr allerdings bereits 20 blaue Pikmin in Höhlen gesammelt haben, um sie herausholen zu können. Falls ihr die Hundepaddel-Fähigkeit von Otschin auf Stufe 3 trainiert habt, könnte aber auch euer Retterhund das gesuchte Objekt bergen.

Ganz im Südosten der Stillen Ufer findet ihr eine zweite blaue Zwiebel. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

