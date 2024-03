Princess Peach: Showtime – Alle Schleifen finden

In Princess Peach: Showtime könnt ihr in jedem Level eine Schleife erhalten, indem ihr dem Schleifenmeister bei seinem Problem helft. Mit den Schleifen schaltet ihr neue Kleider für Peach sowie Outfits für Stella frei. In diesem Guide zeigen wir euch die Fundorte aller 30 Schleifen.

Anzeige

Alle Schleifen im EG

Im Erdgeschoss des Funkeltheaters gibt vier Level und zwar zu den Verwandlungen Fechterin, Ninja, Cowgirl und Patissière. Nachfolgend erfahrt ihr die Schleifen-Fundorte für diese Level.

Das Dornenschloss

Anzeige

Nach dem ersten Funkelkristall lauft ihr an einer Mauer mit Fenstern vorbei. Am Ende müsst ihr die Treppe hinauflaufen, um ins obere Stockwerk zu kommen. Hinter dem Vorhang gelangt ihr in einen Garten, wo ihr alle Bäume mit eurer Funkelkraft erblühen lassen müsst.

Schleifen-Fundort in „Das Dornenschloss“. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Ninja-Künste: Weg des Wassers

Anzeige

Beim Wasserabschnitt müsst ihr am Anfang in der linken Ecke die Vasen zerstören, um den Schleifenmeister zu finden.

Schleifen-Fundort in „Ninja-Künste: Weg des Wassers“. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Das Cowgirl in der Wildnis

Wenn ihr das Gebäude neben dem Saloon betretet, müsst ihr alle drei Lampen mit der Funkelkraft aktivieren, um den Schleifenmeister zu offenbaren. Trefft ihn danach mit der Funkelkraft, um die Schleife zu bekommen.

Schleifen-Fundort in „Das Cowgirl in der Wildnis“. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Das Fest der Leckereien

Im zweiten Abschnitt des Levels fliegen Vögel mit Keksen an euch vorbei. An einem Keks hängt der Schleifenmeister. Rettet ihn, indem ihr den Vogel besiegt.

Schleifen-Fundort in „Das Fest der Leckerei“. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Alle Schleifen im 1. OG

Im 1. Obergeschoss des Funkeltheaters gibt vier Level und zwar zu den Verwandlungen Fechterin, Diebin, Eiskunstläuferin und Detektivin. Nachfolgend erfahrt ihr die Schleifen-Fundorte für diese Level.

Das Spukschloss

Im letzten Abschnitt des Levels müsst ihr fliegenden Bildern ausweichen. An einem der Bilder hängt der Schleifenmeister – zerstört dieses Bild.

Schleifen-Fundort in „Das Spukschloss“. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Der perfekte Raub

Am Ende des blockierten Wegs deutet eine Treppe einen Geheimgang hinter dem Gebäude an. Dort müsst ihr die Drohne zerstören, um eine Schleife zu kriegen.

Schleifen-Fundort in „Der perfekte Raub“. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Der Tanz der Eisblumen

Im letzten Teil des Levels wird der Schleifenmeister von zwei Schergen umzingelt. Besiegt die Gegner und ihr erhaltet eine Schleife.

Schleifen-Fundort in „Der Tanz der Eisblumen“. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Das verschwundene Relief

Direkt am Anfang des Levels gibt es einen geheimen Weg zwischen zwei Pfosten. In der Sackgasse müsst ihr dann die Pflanzen erblühen lassen, um die Schleife zu bekommen.

Schleifen-Fundort in „Das verschwundene Relief“. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Alle Schleifen im 2. OG

Im 2. Obergeschoss des Funkeltheaters gibt vier Level und zwar zu den Verwandlungen Superheldin, Cowgirl, Patissière und Meerjungfrau. Nachfolgend erfahrt ihr die Schleifen-Fundorte für diese Level.

Mission „Alien-Invasion“

Springt am Anfang des Levels auf das gelbe Auto, um auf die obere Ebene zum Schleifenmeister zu gelangen. Trefft ihn mit der Funkelkraft, um ihn zu retten.

Schleifen-Fundort in „Mission: Alien-Invasion“. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Das Cowgirl in der Dämmerung

Nachdem ihr die Zugdächer überquert habt, müsst ihr im folgenden Abschnitt direkt nach links laufen. Befreit den Schleifenmeister, der in einem Fass feststeckt.

Schleifen-Fundort in „Das Cowgirl in der Dämmerung“. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Die Gruselparty

Nach der Torten-Herausforderung müsst ihr hinter das Gebäude laufen aus dem ihr herauskommt. Dort ihr ein geheimer Bereich, wo ihr für die Schergen Kekse zubereiten müsst, um den Schleifenmeister zu retten.

Schleifen-Fundort in „Die Gruselparty“. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Das Lied des Meeres

Rechts neben dem sechsten Funkelkristall müsst ihr den Schleifenmeister mit den Fischen aus seinem Algengefängnis befreien.

Schleifen-Fundort in „Das Lied des Meeres“. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Alle Schleifen im 3. OG

Im 3. Obergeschoss des Funkeltheaters gibt vier Level und zwar zu den Verwandlungen Ninja, Diebin, Kung-Fu-Meisterin und Detektivin. Nachfolgend erfahrt ihr die Schleifen-Fundorte für diese Level.

Ninja-Künste: Weg des Feuers

Nach dem fünften Funkelkristall gibt es im oberen Stockwerk links einen versteckten Raum. Schaltet dort die Wache aus und rettet den Schleifenmeister.

Schleifen-Fundort in „Ninja-Künste: Weg des Feuers“. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Die gestohlene Statue

Sobald ihr das Luftschiff betretet, müsst ihr nach links laufen und den Schleifenmeister aus der Zelle befreien.

Schleifen-Fundort in „Die gestohlene Statue“. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Eine Kung-Fu-Geschichte

Im Abschnitt kurz vor dem Ende, dort wo ihr die acht Funkelfragmente sammeln müsst, gilt es mithilfe einer Stange auf die obere Ebene auf der rechten Seite zu springen. Zerstört dort den großen Felsen, um vom Schleifenmeister eine Schleife zu kriegen.

Schleifen-Fundort in „Eine Kung-Fu-Geschichte“. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Die Verschwörung im Regen

Am Ende der ersten Straße müsst ihr in der Sackgasse das Gemälde des berühmten Künstlers bestimmen. Das richtige Bild ist das linke Gemälde.

Schleifen-Fundort in „Die Verschwörung im Regen“. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Alle Schleifen im 4. OG

Im 4. Obergeschoss des Funkeltheaters gibt vier Level und zwar zu den Verwandlungen Superheldin, Kung-Fu-Meisterin, Eiskunstläuferin und Meerjungfrau. Nachfolgend erfahrt ihr die Schleifen-Fundorte für diese Level.

Mission „Spektakuläre Rettung“

Im ersten Abschnitt werdet ihr den Schleifenmeister auf einem UFO entdecken. Zerstört das UFO und rettet ihn.

Schleifen-Fundort in „Mission: Spektakuläre Rettung“. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Eine Kung-Fu-Sage

Hinter dem Gebäude am Anfang des Levels gibt es einen Geheimgang. Zerstört dort die Krüge, um den Schleifenmeister zu finden.

Schleifen-Fundort in „Eine Kung-Fu-Sage“. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Der festliche Umzug

Im Verlauf der Parade werdet ihr den Schleifenmeister entdecken, der an einer Laterne hängt. Erledigt die Gegner, die ihn umzingeln, um die Schleife zu bekommen.

Schleifen-Fundort in „Der festliche Umzug“. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Meer in Gefahr

Direkt am Anfang der Levels ist der Schleifenmeister in der Muschel über euch gefangen.

Schleifen-Fundort in „Meer in Gefahr“. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Alle Schleifen im UG

Im Untergeschoss des Funkeltheaters gibt zehn Level und zwar je ein Level für jede Verwandlung. Nachfolgend erfahrt ihr die Schleifen-Fundorte für diese Level.

Die Arena des dunklen Fechters

Am Ende des Levels müsst ihr in die rechte Sackgasse laufen, um den Schleifenmeister hinter den Vasen zu entdecken.

Schleifen-Fundort in „Die Arena des dunklen Fechters“. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Die Armee des dunklen Ninja

Beim Wasserabschnitt müsst ihr nördlich unter der Wand durchtauchen. Schaltet dann die Wache aus, um die Schleife zu erhalten.

Schleifen-Fundort in „Die Armee des dunklen Ninja“. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Der Zug und die bedrohte Stadt

Nach dem Abschnitt mit der Pferdekutsche hängt der Schleifenmeister unter einem schwebenden Gebäude. Befreit ihn aus der brenzligen Lage und ihr bekommt eine Schleife.

Schleifen-Fundort in „Der Zug und die bedrohte Stadt“. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Die verzauberten Leckereien

Am Anfang des Levels müsst ihr Kekse backen und sie dem Schleifenmeister bringen.

Schleifen-Fundort in „Die verzauberten Leckereien“. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Fiese Fallen im dunklen Kerker

In diesem Level müsst ihr Rätsel hinter vier verschiedenen Toren bewältigen. Der Schleifenmeister befindet sich hinter dem Tor unten links. Am Ende dieses Abschnitts müsst ihr das rechte Portal nach oben bewegen, um dahinter den Schleifenmeister zu entdecken. Deaktiviert die Laserstrahlen und ihr erhaltet die Schleife.

Schleifen-Fundort in „Fiese Fallen im dunklen Kerker“. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Dunkles Eis und finstere Bühne

Am Anfang des Levels müsst ihr Gegner auf einer großen Eisfläche besiegen. Rechts wird ein Weg zu einer weiteren Eisfläche angedeutet. Schaltet hier die Gegner aus, die den Schleifenmeister umzingeln.

Schleifen-Fundort in „Dunkles Eis und finstere Bühne“. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Das lila Rätsel im Museum

Im Raum mit den Nasenstatuen müsst ihr alle Statuen so drehen, dass sie nach links schauen. Benutzt danach den Aufzug auf der rechten Seite, um zum Schleifenmeister zu gelangen.

Schleifen-Fundort in „Das lila Rätsel im Museum“. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Gefahr aus dem dunklen All

Im ersten Teil des Levels werdet ihr den Schleifenmeister im Hintergrund erkennen. Schnappt euch einen Meteoriten und werft damit die Gegner ab, die ihn bedrohen.

Schleifen-Fundort in „Gefahr aus dem dunklen All“. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Dunkle Tiefen, wirbelnde Strudel

Am Anfang des Levels werdet ihr den Schleifenmeister in der kleinen roten Muschel finden.

Schleifen-Fundort in „Dunkle Tiefen, wirbelnde Strudel“. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Die Faust der dunklen Schule

Direkt am Anfang des Levels müsst ihr den großen Felsen auf der höheren Ebene zerstören, um den Schleifenmeister zu entdecken.

Schleifen-Fundort in „Die Faust der dunklen Schule“. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.