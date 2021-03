In Story of Seasons: Pioneers of Olive Town gibt es fünf männliche und fünf weibliche Heiratskandidaten, denen ihr den Hof machen könnt. Ihre Namen sind Damon, Emilio, Iori, Ralph, Jack, Bridget, Reina, Linh, Blaire und Laura. Sie warten auf eure Geschenke und darauf, dass ihr die besonderen Events auslöst. Wie ihr die Junggesellen und Junggesellinnen für euch begeistern werdet, erfahrt ihr in unserem Artikel.

Story of Seasons: Pioneers of Olive Town Facts

Wer sind die Junggesellen und Junggesellinnen bei SoS: Pioneers of Olive Town?

Wie in jedem Story of Seasons könnt ihr auch bei Pioneers of Olive Town heiraten. Zur Auswahl stehen euch jeweils fünf Vertreter beider Geschlechter. Wir raten euch dazu, euch nicht sofort auf einen oder eine Heiratskandidatin zu fokussieren. Tauscht euch mit ihnen aus, lernt sie besser kennen und lasst sie euer Herz erobern. Da ihr in diesem Teil der Serie unabhängig von eurem Geschlecht heiraten könnt, ist die Auswahl gleich doppelt so groß wie in den Vorgängern.

Glücklicherweise ist es in diesem Teil der Story-of-Seasons-Reihe wesentlich einfacher, die Freundschaft aufzubauen und zu heiraten. Es gibt offenbar keine Geschenke, die eine negative Auswirkung auf die Freundschaft hätten und wir haben auch keine Auswirkung der Antworten bei besonderen Begegnungen bemerken können.

Klickt auf den Namen, um zu den detaillierten Informationen über den Charakter zu gelangen:

Es heißt also, ihr könnt eigentlich nicht viel falsch machen. Auf den folgenden Seiten des Artikels gehen wir genauer auf alle Charaktere ein. Wir verraten euch, wie ihr die besonderen Begegnungen mit ihnen auslöst und welche Geschenke sie am liebsten mögen. Denn auch, wenn es mittlerweile einfacher ist, gibt es Anforderungen für die Events und es gibt auch Geschenke, mit denen ihr die Herzen der Junggesellen und Junggesellinnen schneller erobern werdet.