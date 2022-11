Endlich ist es soweit! Heute ist der Black Friday – und der bringt traditionsgemäß einige besonders attraktive Schnäppchen mit sich. Auch Switch-Fans kommen dieses Jahr auf ihre Kosten. Denn nicht nur gibt es interessante Konsolen-Bundles, auch Spiele und Zubehör sind mitunter radikal reduziert. Wir verraten euch, welche Angebote ihr euch nicht entgehen lassen solltet.

Switch-Schnäppchen: Die besten Black-Friday-Deals

Der Startschuss ist gefallen! Am Black Friday versuchen sich Online-Händler, Elektronikmärkte und Anbieter gegenseitig preislich zu unterbieten – und davon könnt ihr profitieren. Doch das Angebot für Switch-Spieler ist riesig! Damit ihr euch nicht den ganzen Tag damit rumschlagen müsst, nach den größten Schnäppchen Ausschau zu halten, haben wir das für euch gemacht! Diese 17 Deals solltet ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen.

Switch-Bundle mit Mario Kart 8 für 288 € / Switch Lite für 179 Euro

Wer bislang noch keine Switch sein Eigen nennt, kann das am Black Friday besonders günstig ändern. Saturn und Otto bieten die Nintendo Switch im Bundle mit Mario Kart 8 Deluxe und dreimonatiger Switch-Online-Mitgliedschaft für gerade einmal 288 Euro an (bei Saturn / Otto anschauen). Bei Otto fallen zusätzlich noch 2,95 Euro Versandkosten an, Saturn hingegen übernimmt den Versand kostenlos.

Nintendo Switch + Mario Kart 8 Deluxe Statt ca. 320 Euro im Einzelkauf: Nintendo Switch im Bundle mit Mario Kart 8 Deluxe als Download-Code. Obendrauf gibt’s 3 Monate Switch Online. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2022 08:29 Uhr

Mario Kart 8 Deluxe gehört zu den absoluten Pflichttiteln für die Nintendo Switch:

Mario Kart 8 Deluxe - Nintendo Switch Presentation 2017 Trailer

Normalerweise kostet das Bundle im Einzelkauf etwa 335 Euro, aktuell könnt ihr also rund 50 Euro sparen. Wem das hingegen noch zu teuer ist, kann bei Amazon zur Nintendo Switch Lite in der Farbe Koralle greifen. Die gibt es aktuell nämlich für 179,99 Euro. Sonst werden gerne mal knapp 200 Euro für die kompakte Switch-Variante fällig (bei Amazon anschauen).

Nintendo Switch Lite Korallensystem Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2022 09:08 Uhr

Knallhart reduzierte Switch-Games

Ihr habt schon eine Switch und braucht einfach ein bisschen mehr Software-Futter für eure Konsole? Kein Problem, am Black Friday sind natürlich auch einige Spiele ordentlich rabattiert. Hier der Überblick:

Pokémon Karmesin - [Nintendo Switch] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2022 00:56 Uhr

Kaum erschienen, schon 20 Euro reduziert – die beiden neuen Pokémon-Versionen Karmesin und Purpur:

Pokémon Karmesin & Purpur: Zweiter Trailer nennt Release-Termin

Günstiges Switch-Zubehör am Black Friday

Und auch Speicherkarten und weiteres Zubehör für die Nintendo Switch bekommt ihr am Black Friday günstiger:

So holt ihr das Maximum aus eurer Nintendo Switch raus!

Switch-Zubehör: So holt ihr mehr aus eurer Konsole raus! Abonniere uns

auf YouTube

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.