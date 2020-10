Aldi hat es wieder einmal geschafft. Ein beliebtes Zubehör fürs Auto, das in Deutschland aber nicht unumstritten ist, wird ab heute zu einem echten Spitzenpreis verkauft. Wer im schlimmsten Fall einen unabhängigen Zeugen haben möchte, sollte hier zuschlagen. GIGA hat die Details für euch.

Aldi Nord verkauft Dashcam für nur 58,19 Euro

Im letzten Jahr ist regelrecht ein Hype um Dashcams ausgebrochen, als in einem Gerichtsprozess das sonst nicht zulässige Bildmaterial so einer Kamera zugelassen wurde. Seitdem findet man die unauffälligen Beobachter in immer mehr Fahrzeugen. Bei Aldi Nord wird ab dem 12. Oktober 2020 die Rollei DashCam-402 für nur 58,19 Euro angeboten. Normalerweise kostet diese Dashcam etwa 80 Euro. Ein niedriger Preis also für eine gute Dashcam, wie die Bewertungen bei Amazon belegen. Die Dashcam wird nur bei Aldi Nord verkauft, nicht bei Aldi Süd.

Was macht die Rollei DashCam-402 so besonders? In erster Linie die einfache Handhabung. Man montiert die Kamera mittig an der Windschutzscheibe, verbindet sie mit dem Strom, legt die beigelegte 8-GB-microSD-Karte ein, und schon kann die Aufnahme beginnen. Gefilmt wird in Full HD mit 30 Bildern pro Sekunden. Man kann zwischen einer Loop-Aufnahme wählen, die sich nach einer bestimmten Zeit automatisch überschreibt, oder der Notfallaufzeichnung, die in Deutschland erlaubt ist. Die Kamera läuft mit, filmt aber nur, wenn eine Erschütterung erkannt wird. Also bei einem Unfall. In der Dashcam ist ein GPS-Sensor verbaut, der die exakte Position speichert. Doch die Kamera kann noch mehr.

Aldi-Dashcam bietet auch Parkraumüberwachung

Die Dashcam von Rollei hat aber noch eine weitere nützliche Funktion – die Parkraumüberwachung. Stellt man sein Fahrzeug ab und es wird beschädigt, startet die Kamera automatisch die Aufnahme und kann dann bei der Täterbestimmung helfen. Dazu hat Rollei einen Akku verbaut, der 24 Stunden Betrieb erlaubt. Die Kamera zeichnet dabei aber erst auf, wenn eine Erschütterung erkannt wurde. Wer mehr über Dashcams erfahren möchte, kann sich unsere Kaufberatung anschauen.