Samsung-Knüller bei MediaMarkt: Galaxy S24 mit Telekom-Tarif zum Tiefstpreis

Kürzlich hat Samsung sein brandneues Spitzen-Smartphone, das Galaxy S24, enthüllt. Bei MediaMarkt bekommt ihr jetzt dieses nagelneue Modell zusammen mit einem Vertrag im Telekom-Netz und 20 GB Datenvolumen zu einem unschlagbaren Preis. Wir verraten euch die Details.

MediaMarkt: Samsung Galaxy S24 mit Telekom-Tarif unschlagbar günstig

Wer mit Samsungs brandneuem Flaggschiff-Handy Galaxy S24 liebäugelt und dazu noch einen Handytarif im Telekom-Netz gebrauchen kann, sollte jetzt aufpassen. Bei MediaMarkt bekommt ihr das Top-Smartphone inklusive „Freenet green LTE“-Vertrag für kurze Zeit günstiger als ohne. (Angebot bei MediaMarkt ansehen). Der Tarif beinhaltet eine Allnet-Flat sowie 20 GB Datenvolumen und kostet 24,99 Euro im Monat. Einmalig kommen noch 93,94 Euro für Zuzahlung, Anschlusspreis und Versand hinzu. Bei Rufnummernmitnahme werden euch wiederum 50 Euro als Bonus gutgeschrieben. Unsere Rechnung unten zeigt, warum es sich dabei um einen besonders guten Deal handelt.

Tarifdetails auf einen Blick

Netz: Telekom

Tarif: Freenet green LTE

20 GB LTE-Datenvolumen (max. 25 MBit/s Download)

(max. 25 MBit/s Download) Allnet-Flat, SMS kosten 0,19 Euro

24 Monate Mindestvertragslaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

50 Euro Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme

Samsung Galaxy S24 mit Telekom-Tarif: Darum lohnt sich das Angebot

Kosten im Überblick

Grundgebühr

(monatlich) 24,99 Euro Zuzahlung

(einmalig, zu Vertragsbeginn) 49 Euro Anschlussgebühr

(einmalig, zu Vertragsbeginn) 39,99 Euro Versandkosten

(einmalig) 4,95 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten

(bei Kündigung zum Ende der Mindestvertragslaufzeit,

monatl. und einmalige Kosten addiert) 693,70 Euro Gerätewert

(aktueller Online-Bestpreis laut idealo.de) 649,90 Euro Wechselbonus

bei Rufnummernmitnahme 50 Euro Effektivkosten Tarif

(Gesamtkosten abzügl. Gerätewerte und Boni) -6,20 Euro Effektivkosten Tarif pro Monat -0,26 Euro Zum Angebot bei MediaMarkt

Das Samsung Galaxy S24 mit 128 GB Speicher ist laut idealo-Preisvergleich aktuell nicht unter 650 Euro zu haben. Zieht man den Wert des Smartphones sowie den 50 Euro Wechselbonus von den Gesamtkosten des Tarifs über 24 Monate Mindestlaufzeit ab, wird klar, dass ihr das brandneue Smartphone-Flaggschiff mit dem potenten Tarif effektiv günstiger als im Einzelkauf bekommt. Die Rechnung geht allerdings nur auf, wenn ihr zum Ende der Mindestvertragslaufzeit kündigt.

Galaxy S24: Was kann das neue Top-Handy von Samsung?

Was das Samsung Galaxy S24 (Plus) so alles auf dem Kasten hat, erfahrt ihr in diesem Video:

Revolution?! SAMSUNG GALAXY S24 und S24 Plus (S24+) angeschaut

auf YouTube

