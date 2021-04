Wer aktuell vor der Überlegung steht, sich ein neues Notebook zu kaufen, sollte sich das aktuelle Angebot von Aldi Nord und Süd anschauen. Zum Preis von 429 Euro wird ab heute nämlich das Medion Akoya E14304 mit Ryzen-Prozessor verkauft, das alle täglichen Arbeiten locker erledigen kann. Vor allem die Akkulaufzeit überzeugt.

Für 429 Euro: Medion-Notebook mit Ryzen-Prozessor bei Aldi im Angebot

Das Interesse an bezahlbaren Notebooks für die Arbeit im Home-Office ist in letzter Zeit stark gestiegen. Aldi möchte den Hype mitnehmen und bietet ab dem 29. April mit dem Medion Akoya E14304 ein sehr interessantes Modell an. Es wird sowohl bei Aldi Nord als auch bei Aldi Süd in den Filialen verkauft. Zusätzlich bietet Aldi Nord das Notebook auch über „Aldi liefert“ an. Dort kann es online bestellt werden und wird kostenlos nach Hause geliefert.

Das Medion Akoya E14304 ist technisch sehr interessant ausgestattet, wenn man den geringen Preis bedenkt. Man bekommt ein 14-Zoll-Display mit Full-HD-Auflösung und IPS-Panel. Damit ist das Notebook deutlich kompakter als ein normales 15,6-Zoll-Gerät, aber nicht zu klein zum Arbeiten wie ein 13-Zoll-Modell. So kommt es zudem nur auf ein Gewicht von 1,54 kg, was die Mobilität steigert, selbst wenn das nur für die eigene Wohnung gilt.

Angetrieben wird das Notebook vom Ryzen 3 4300U Mobil-Prozessor, dem 8 GB RAM und 256 GB SSD-Speicher zur Verfügung stehen. Die Leistung reicht aus, um alle normalen Tätigkeiten durchzuführen. Zur weiteren Ausstattung zählen eine Webcam, ein Dual-Mikrofon, Stereo-Lautsprecher und diverse Anschlüsse. Im nachfolgenden Video werden alle Eigenschaften des Aldi-Notebooks im Detail vorgestellt:

Wer sollte sich das Aldi-Notebook kaufen?

Im Grunde für alle, die ein nicht zu großes, aber auch nicht zu kleines, leistungsstarkes und mobiles Arbeitsgerät suchen. Das geringe Gewicht, schicke Design und die lange Akkulaufzeit von bis zu acht Stunden überzeugen zum Preis von 429 Euro. Zusätzlich gibt es noch drei Jahre Garantie, was euch für die nächste Zeit gut absichert. Vergleichbare Notebooks mit ähnlicher Ausstattung kosten bei Amazon mehr.