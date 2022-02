Wer perfekt in die neue Grillsaison starten und sich einen neuen Gasgrill gönnen möchte, der kann jetzt bei Netto zugreifen. Der Marken-Discounter Netto verkauft aber nicht einfach ein schnödes Modell, sondern direkt einen echten Monster-Gasgrill mit insgesamt sieben Brennern. Das alles gibt es zum attraktiven Preis.

Netto verkauft riesigen Gasgrill zum kleinen Preis

Wer richtig viel Platz auf seinem Gasgrill benötigt, sollte sich das Angebot von Netto anschauen. In dieser Woche gibt es dort den El Fuego Deluxe Edelstahl-Gasgrill zum Preis von nur 369,99 Euro (bei Netto anschauen). Es handelt sich dabei um ein exklusives Modell, das nur Netto anbietet. Hier hat man die Griffe für die einzelnen Brenner nämlich beleuchtet. Ein vergleichbarer Gasgrill, aber ohne Beleuchtung, kostet um die 450 Euro. Man spart hier also deutlich.

Zum Lieferumfang gehört zudem eine Abdeckhaube, sodass man den riesigen Gasgrill auch schützen kann. Besonders bei so großen Modellen ist es gar nicht so einfach, eine passende Haube zu finden. Da ist es immer toll, wenn der Händler eine passende Hülle mit dazulegt.

Wo die Unterschiede der verschiedenen Grills liegen:

Was leistet der Gasgrill von Netto?

Man bekommt hier einen richtig großen Gasgrill. Im Garraum hat man sechs Brenner zur Verfügung, die eine Leistung von je 2,93 kW bieten. Damit kann man dem Grillgut ordentlich Feuer machen. Dieses wird auf einem gusseisernen Grillrost zubereitet, welches dafür sorgt, dass ein schönes Muster eingebrannt werden kann. Zusätzlich hat man noch einen Seitenbrenner mit einer Leistung von 3,5 kW zur Verfügung. Dort kann man andere Dinge zubereiten, während der Grillraum gefüllt ist.

Man hat bei diesem Gasgrill eine Fläche von 80 x 41 cm zur Verfügung. Darauf kann man also viele Dinge gleichzeitig zubereiten und die Hitze individuell steuern. Es gibt zudem einen kleinen seitlichen Abstelltisch, wo man Dinge, die man zum Grillen benötigt, platzieren kann. Viele Käuferinnen und Käufer zeigen sich von dem Gasgrill begeistert. Bei 73 Bewertungen gibt es eine Empfehlungsrate von 84 Prozent (bei Netto anschauen). Das ist für so einen Gasgrill richtig gut. Wer es also richtig groß mag, kann hier zuschlagen.