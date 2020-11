Normalerwesie findet der Cyber Monday ja nur „digital“ statt, ein Schnäppchen-Event exklusiv fürs Online-Shopping. Aber auch Aldi, Deutschlands bekanntester Discounter, macht dieses Jahr mit. Jetzt lüftet der Händler auch vorab schon die Preise für die heißen Deals.

Originalartikel:

Am Black Friday (27. November 2020) ist Aldi Süd und Aldi Nord am Start, schon vorab verriet man einige heiße Deals, hält sich mit Preisangaben aber noch zurück. Ungeklärt blieb bisher die Frage, ob Aldi auch am Cyber Monday die Kunden beglückt. Das Geheimnis um die Teilnahme lüftet der Discounter nun mit dem Erscheinen des neuesten Prospekts.

Bei Amazon startet der Black Friday schon jetzt

Cyber Monday 2020: Aldi ist dabei

Aldi Süd ist schon soweit und kündigt den Cyber Monday für den 30. November 2020 an. Mehrere Produkte werden jetzt verraten, weitere Artikel sollen dann am Aktionstag folgen. Allen gemein: Kaufen kann man diese nur online über „Aldi liefert“, nicht aber in den Filialen. Die Versandkosten sind schon dabei, die Aktionspreise selbst werden aber noch nicht verraten. Wichtig zu wissen: Die Preise gelten nicht nur am 30.11., sondern teilweise bis zum 19. und 26.12.2020. Übrigens, der Vorteil der Online-Lösung: Auch wer nicht im Einzugsgebiet von Aldi Süd wohnt, kann die Waren einfach bestellen.

Nicht zu vergessen: Auch Aldi Nord verrät schon vereinzelt Produkte, diese sogar mit Aktionspreis. Da dürfte dann aber noch mehr folgen.

Diese schicke Drohne mit App-Steuerung wird es zum Cyber Monday geben, so viel verrät Aldi schon mal:

Cyber Monday bei Aldi: Kleine Produktauswahl

Und welche Produkte wird's nun geben? Wir haben uns mal einige interessante Deals angeschaut, mit den aktuellen Bestpreisen im Netz, die von Aldi sicherlich am Cyber Monday unterboten werden:

Enders Gasgrill Monroe Black ProX 3 KR Turbo – Bestpreis für das Modell ProX 3 S Turbo aktuell circa 438 Euro

– Bestpreis für das Modell ProX 3 S Turbo aktuell circa 438 Euro Blaupunkt Soundbar mit Subwoofer LS 18125 – Bestpreis aktuell circa 99 Euro

– Bestpreis aktuell circa 99 Euro Ecovacs Saug- und Wischroboter DEEBOT U2 Pro – Bestpreis aktuell circa 230 Euro, Aldi Nord verspricht schon jetzt den Aktionspreis von 193,03 Euro

– Bestpreis aktuell circa 230 Euro, Aldi Nord verspricht schon jetzt den Aktionspreis von 193,03 Euro Clean Air Optima Luftbefeuchter CA-603 – Bestpreis aktuell 129 Euro (bei Amazon)

– Bestpreis aktuell 129 Euro (bei Amazon) GPS Drohne Maginon QC 90 – kein Bestpreis zu finden, aber Aldi Nord verrät einen Aktionspreis von 144,53 Euro

Wer am Cyber Monday bei Aldi zuschlagen möchte, der muss aber am Black Friday davor aufpassen, nicht schon zu viel Geld auszugeben. Verführerisch sind die Angebote ja, die teils schon gegenwärtig aktuell verfügbar sind – zu finden in unserer Deal-Zusammenstellung zum Black Friday.