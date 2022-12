Zum Ende des Jahres beginnt die immer gleiche Diskussion um das Feuerwerk in Deutschland. Viele Menschen lieben es, andere wollen es nicht mehr sehen, hören und riechen. Aldi Nord schlägt dieses Jahr einen neuen Weg ein. Der Discounter verkauft nämlich erstmals grünes Feuerwerk, welches zumindest einige Kritikpunkte beseitigt.

Aldi Nord verkauft grüneres Feuerwerk

An Silvester wird ordentlich geböllert, Raketen in den Himmel geschossen und Fontänen entzündet, die für ein Lichtspektakel sorgen. Umweltfreundlich war das bisher nicht. Deswegen hat Aldi Nord ab 29. Dezember 2022 erstmals grüneres Feuerwerk im Angebot. Mit einer Öko-Verpackung und Label, die die Vorteile gegenüber normalem Feuerwerk aufzeigen, will der Discounter Menschen ansprechen, die ein größeres Bewusstsein für die Umwelt haben. Folgende Vorteile besitzt die „Green Line“ von Nico, die bei Aldi Nord verkauft wird:

Aldi verkauft Feuerwerk der „Green Line“ von Nico“. (Bildquelle: Aldi Nord)

Doch nicht jedes angebotene Feuerwerk erfüllt auch jeden Vorteil beim Plastik. Deswegen sind auf der Verpackung die Symbole aufgedruckt, die erfüllt werden. Da solltet ihr beim Kauf also etwas genauer hinschauen. Die Auswahl an Feuerwerk ist auch deutlich kleiner als bei dem klassischen Feuerwerk, das Aldi Nord ebenfalls am gleichen Tag anbietet:

Aldi verkauft „Green Line“-Feuerwerk von Nico. (Bildquelle: Aldi Nord)

Die Preise für das grünere Feuerwerk bei Aldi Nord gehen in Ordnung. Aldi Süd hat dieses Feuerwerk im Übrigen nicht im Angebot. Aldi Nord ist hier also ein kleiner Coup gelungen.

Ist das Aldi-Feuerwerk wirklich umweltfreundlich?

Natürlich nicht. Die „Green Line“ von Nico bei Aldi Nord ist nur etwas grüner, indem Kunststoff reduziert wird und CO2-Emissionen kompensiert werden. Es wird auch weiterhin Feinstaub erzeugt, viel Lärm gemacht, sodass Tier und Mensch gestört werden, und es bleibt viel Müll liegen. Wer der Umwelt etwas Gutes tun möchte, verzichtet also komplett auf Feuerwerk. Wer das nicht möchte, hat zumindest bei Aldi Nord jetzt eine Alternative, die nicht ganz so umweltschädlich ist.

