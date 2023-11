Aldi verkauft aktuell einen Luxus-Gasgrill mit doppelter Turbozone günstiger

Die Grillsaison ist zwar schon vorbei, doch genau jetzt beginnt die richtige Zeit, um sich für das nächste Jahr günstiger einen richtig guten Gasgrill zu besorgen. Bei Aldi findet ihr im Onlineshop mit dem Kansas Pro 3 SIK Turbo II von Enders genau so einen Luxus-Gasgrill, der aktuell zu einem attraktiven Preis verkauft wird.

Aldi verkauft Enders-Gasgrill deutlich günstiger

Solltet ihr aktuell auf der Suche nach einem echten Premium-Gasgrill sein, der einige zusätzliche Tricks auf Lager hat, dann könnt ihr bei Aldi im Onlineshop reinschauen. Dort wird der Kansas Pro 3 SIK Turbo II von Enders aktuell für nur 599 Euro verkauft. Da der Gasgrill so groß und schwer ist, kommen aber noch Versandkosten hinzu, sodass ihr am Ende bei 644,90 Euro landet (bei Aldi im Onlineshop anschauen). Im Preisvergleich werden mindestens 100 Euro mehr fällig. Geliefert wird per Spedition in 3 bis 12 Werktagen.

Enders Gasgrill Kansas Pro 3 SIK Turbo II Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2023 06:22 Uhr

Mit dem Enders Kansas Pro 3 SIK Turbo II könnt ihr wirklich alles machen. Der Gasgrill bietet nicht nur sehr starke Brenner, sondern auch eine doppelte Turbo-Zone, auf der ihr Steaks richtig gut anbraten könnt. Weiterhin besitzt der Gasgrill zusätzlich einen Infrarotbrenner auf der Rückseite, sodass ihr Gerichte am Spieß ideal durchbraten könnt. Die ganzen Garvorgänge könnt ihr durch das Fenster beobachten und müsst nicht den gut isolierten Deckel anheben. So bleibt die Hitze drin und ihr spart Gas.

Der Enders-Gasgrill macht auf der Terrasse oder einem Balkon eine richtig gute Figur. (Bildquelle: Enders)

Wenn ihr mit dem Grillen fertig seid, könnt ihr den Rost und die fettigen Ablagen ganz einfach durch die Simple-Clean-Technik in Einzelteile entnehmen und beispielsweise in die Spülmaschine geben. Unter dem Gasgrill könnt ihr eine 11 kg große Gasflasche verstauen. Aldi legt sogar noch eine Enders-Abdeckung bei, sodass euer Luxus-Gasgrill auch im Freien gut geschützt ist.

Ein Gasgrill besitzt viele Vorteile:

Für wen eignet sich dieser Enders-Gasgrill?

In jedem Fall nicht für Menschen, die nur ab und zu etwas grillen. Der Kansas Pro 3 SIK Turbo II ist schon ein Gasgrill für Grillerinnen und Griller, die gerne auch mal mehr machen, als nur ein Stück Fleisch schnell auf den Grill zu hauen. Dazu bietet dieses Modell einfach zu viele Möglichkeiten. Wollt ihr nur hin und wieder grillen, dann wäre dieses Enders-Modell für 139 Euro besser für euch geeignet (bei Aldi im Onlineshop anschauen).

