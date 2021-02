Wer sich ein Heimkino einrichten möchte, der kann sich den passenden 4K-TV bald bei Aldi kaufen. Der Discounter bietet nämlich einen riesigen 82-Zoll-Fernseher zum attraktiv günstigen Preis an. Zum Kauf muss man nicht einmal das Haus verlassen. GIGA hat alle Details für euch.

Aldi verkauft Medion X17882 mit 82 Zoll für 1.099 Euro

Wenn euch 55, 65 und selbst 75 Zoll zu klein sind, dann könnt ihr bald bei Aldi einen riesigen 82-Zoll-Fernseher kaufen. Die gigantische Leinwand wird ab dem 25. Februar 2021 zum Preis von 1.099 Euro über den Onlineshop angeboten. Offiziell von Aldi Süd, doch auch die Aldi-Nord-Kunden können zugreifen, da man zum Kauf nicht mehr in die Filiale rennen muss, um ihn dort zu bezahlen, sondern man kann ihn wie bei jedem anderen Onlineshop ganz einfach bestellen. Es fallen keine Versandkosten an, was bei so einem großen Fernseher sonst ziemlich teuer werden kann. Die Bestellung ist an dem Donnerstag ab 8:00 Uhr möglich.

Technisch bietet der Aldi-Fernseher Medion X17882 alles, was man aktuell benötigt. Die Auflösung liegt bei 4K, es ist ein HD-Triple-Tuner verbaut und es handelt sich um einen Smart-TV, der über WLAN auf Streaming-Dienste wie Netflix zugreifen kann. Es sind drei HDMI- und USB-Anschlüsse vorhanden. Dort lassen sich externe Geräte wie Konsolen anschließen. Über den USB-Anschluss aber auch eine Festplatte, sodass man unverschlüsselte Sendungen aufnehmen kann. Für den Klang sorgen zwei 8-Watt-Lautsprecher. Zur weiteren Ausstattung gehört auch HDR, wodurch das Bild in einigen Situationen besser werden soll. Die Helligkeit des Fernsehers wird mit 350 cd/m² angegeben, was durchschnittlich ist. Direkt neben einem Fenster sollte man ihn aber nicht aufstellen.

Riesige Fernseher bei Amazon anschauen

Interessante Fakten über Aldi:

Für wen lohnt sich der Kauf des Aldi-Fernsehers?

Im Grunde für alle, die einen gigantischen Fernseher haben wollen, der nicht viel kostet. Der Preis von 1.099 Euro für den Medion X17882 bei Aldi geht absolut in Ordnung. Ein vergleichbares Modell von Samsung kostet mit 1.400 Euro bei Amazon erheblich mehr. Man darf aber keine Wunder bei der Performance und Bildqualität erwarten. Es handelt sich nun einmal bei dieser Größe um einen sehr günstigen Fernseher.