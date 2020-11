In fast genau einem Monat ist Weihnachten und da nehmen Discounter wie Aldi natürlich neue Weihnachtsdeko mit ins Programm auf. Dort ist uns ein Teil aufgefallen, dass einen ganz besonderen Effekt erzeugt und alle Blicke auf sich ziehen wird, wenn ihr es bei euch verbaut.

Aldi verkauft LED-Eisregenlichterkette

Moderne Weihnachtsdeko liegt voll im Trend. Deswegen bietet Aldi auch eine große Auswahl an verschiedenen Produkten, die ab heute in den Nord-Filialen verkauft wird. Uns ist dabei die LED-Eisregenlichterkette ins Auge gefallen, die für nur 14,54 Euro verkauft wird. Es handelt sich dabei um zehn LED-Stäbe, die einen Eiszapfen darstellen sollen. Das Lauflicht sorgt für einen ganz besonderen Effekt, den ihr sicher schon einmal gesehen habt. Das kaltweiße Licht ist ein echter Hingucker und kann perfekt am Haus oder einer Gartenhütte befestigt werden. Ein integrierter Timer sorgt dafür, dass die Show zur richtigen Zeit beginnt und automatisch endet.

Aldi nennt leider keine weiteren Daten zu der LED-Eisregenlichterkette. Es ist also nicht bekannt, wie lang die Stäbe sind oder die Zuleitung für den Anschluss. Das erfährt man dann erst, wenn man das Teil im Laden in die Hand nimmt. Da die Anbringung am Haus vorgesehen ist, wird es schon eine angemessene Größe besitzen, damit man den Effekt auch gut sehen kann. Bei Amazon gibt es ähnliche „Meteorschauer“-LED-Stäbe, die sind aber etwas teuerer. Teilweise gibt es weniger LED-Stäbe, sie sind sehr kurz oder kosten einfach mehr.

LED-Eisegenlichterketten bei Amazon kaufen

Aldi hat noch mehr Weihnachtsdeko im Angebot

Wer es etwas klassischer mag, der bekommt bei Aldi Nord auch beleuchtete Weihnachtsdeko aus Holz. Es gibt außerdem kleine und große Weihnachtswichtel, LED-Kerzen, Weihnachtskugeln und natürlich einen Nussknacker. Das Interesse an den Produkten dürfte sehr groß sein, sodass man zugreifen sollte, wenn man sich die preiswerte Weihnachtsdeko sichern möchte. Alternativ kann man natürlich auch bis zum Black Friday bei Aldi warten und hoffen, dass dort mehr im Angebot ist.