Wer sich in diesem Jahr noch einen richtig großen Fernseher zum günstigen Preis gönnen macht, der kann am Donnerstag bei Aldi zuschlagen. Zunächst findet der Verkauf des Medion Life X17575 bei Aldi Süd statt, dann bei Aldi Nord. Tatsächlich können aber schon alle am Donnerstag zuschlagen. GIGA verrät euch, wieso das der Fall ist.

Aldi verkauft gigantischen Fernseher für 726,53 Euro

Große Fernseher liegen voll im Trend. Da man nicht mehr ins Kino gehen kann, macht man sich jetzt zu Hause ein schönes Filmerlebnis. Ein großer Fernseher muss nicht viel Geld kosten, das beweist Aldi wieder einmal. Ab dem 29. Oktober 2020 um 8:00 Uhr kann man über Aldi liefert bei Aldi Süd den Medion Life X17575 zum Preis von nur 726,53 Euro kaufen. Das ist für ein 75-Zoll-TV mit 4K-Auflösung und HDR ein ziemlich guter Preis. Ab dem 1. November kann man zum gleichen Preis auch bei Aldi Nord zugreifen. Im Endeffekt kann aber auch einfach jeder früher bei Aldi Süd zuschlagen. Man muss nämlich nicht in die Filiale rennen, sondern kann online bestellen.

Der große Fernseher von Aldi ist ein echter Preis-Leistungs-Schnapper. Für knapp über 700 Euro bekommt man sehr viel Hardware. Dazu zählt natürlich 4K, HDR, ein Triple-Tuner, genug HDMI-Anschlüsse, PVR, um Sendungen aufzeichnen zu können, WLAN für Netflix und Co., den CI+-Slot und einen Bildprozessor, der die Qualität steigert. Wer mag, kann sich den Fernseher auch aufhängen. Dazu benötigt man eine Halterung im Vesa-Standard mit einem Lochabstand von 400 x 400 mm. Ein ähnlicher Fernseher von Samsung kostet fast 900 Euro, ein Modell von LG sogar fast 950 Euro. Aldi haut hier also wirklich ein günstiges Angebot raus und liefert es zudem kostenlos zu euch.

Was ihr sicher noch nicht über Aldi wusstet:

Für wen lohnt sich der Kauf des Aldi-TVs?

Im Endeffekt für alle, die einen möglichst großen Fernseher zum kleinen Preis haben wollen. 75 Zoll für knapp über 700 Euro ist schon sehr billig. Abstriche muss man sicher mit der Helligkeit des Panels machen, wie man es von anderen Medion-TVs gewohnt ist. Wenn der Fernseher aber nicht in der prallen Sonne steht, ist das kein großes Problem. Wer mehr über Fernseher erfahren will, kann sich unsere Kaufberatung zu diesem Thema durchlesen.