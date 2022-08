Bei Aldi könnt ihr in dieser Woche ein richtig gutes Schnäppchen mit einem aktuellen Samsung-Handy machen, das nicht nur eine für den verlangten Preis relativ gute Ausstattung bietet, sondern auch noch eine hohe Laufzeit besitzt.

Samsung Galaxy A13 für 119 Euro im Angebot

Falls ihr aktuell auf der Suche nach einem soliden Android-Smartphone seid, aber kein Vermögen dafür ausgeben wollt, dann solltet ihr am 1. September 2022 bei Aldi reinschauen. Sowohl bei Aldi Nord als auch Aldi Süd bekommt ihr das Samsung Galaxy A13 für schlappe 119 Euro (bei Aldi anschauen). Der Preis ist hervorragend, denn andere Händler wie Amazon verlangen über 150 Euro (bei Amazon anschauen). Bei MediaMarkt sind es sogar über 160 Euro (bei MediaMarkt anschauen). Ihr spart also über 30 Euro, müsst dafür aber auch in die Filiale gehen.

Bei Aldi erhaltet ihr das Samsung Galaxy A13 für nur 119 Euro (Bildquelle: GIGA)

Da es sich um ein neueres Samsung-Handy handelt, liegt dort kein Netzteil mehr bei. Ihr müsstet euch also noch ein USB-C-Netzteil kaufen. Das bekommt ihr aktuell sehr günstig bei Amazon (bei Amazon anschauen). Ihr bekommt aber immerhin eine Aldi-Talk-SIM-Karte mit 10 Euro Guthaben dazu, sodass ihr direkt loslegen könnt. Eignet sich also auch perfekt zum Verschenken für die Großeltern oder Kinder.

Wenn ihr euch das Samsung-Handy holt, solltet ihr diesen Trick kennen:

Was leistet das Samsung Galaxy A13?

Das Galaxy A13 ist ein typisches Einsteiger-Smartphone von Samsung, das in erster Linie mit einer sehr langen Akkulaufzeit punktet. Es ist ein 5.000-mAh-Akku verbaut, der für mehrere Tage Laufzeit reichen dürfte. Ihr bekommt zudem ein großes 6,6-Zoll-Display, auf dem ihr Inhalte gut ablesen könnt. Der interne Speicher von 64 GB lässt sich per microSD-Karte erweitern. Zur weiteren Ausstattung zählen eine 50-MP-Hauptkamera, ein Fingerabdrucksensor an der Seite und eine Dual-SIM-Funktion. Insgesamt also ein solides Android-Smartphone, das zudem lange Updates erhalten wird.