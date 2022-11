Stromgeneratoren sind aktuell wegen der Angst vor einem Stromausfall besonders beliebt. Viele Menschen wollen sich absichern und kaufen sich verschiedene Stromerzeuger. Aldi verkauft im Dezember mit dem Scheppach SG7100x ein sehr leistungsstarkes Modell viel günstiger.

Aldi verkauft großen Stromgenerator günstiger

Der Discounter Aldi springt aktuell sehr stark auf den Zug auf, wenn es um Stromgeneratoren und die Angst vor einem Blackout geht. Fast wöchentlich werden Stromerzeuger angeboten und sind meist sofort ausverkauft. Das dürfte auch beim Scheppach SG7100x passieren, der ab 8. Dezember 2022 zum Preis von nur 979 Euro zuzüglich Versandkosten im Onlineshop angeboten wird. Im Prospekt ist dieser schon gelistet:

Mit 979 Euro unterbietet Aldi alle anderen Händler. (Bildquelle: GIGA)

Andere Händler wollen für dieses Modell mindestens 1.199 Euro (bei Norma24 anschauen). Das ist aber auch ein Sonderangebot. Die anderen Händler wollen 1.300 Euro haben. Aldi unterschreitet hier alle anderen Händler und bietet das Gerät für unter 1.000 Euro extrem günstig an. Es würde uns nicht wundern, wenn auch dieser Stromgenerator schnell ausverkauft sein wird.

Die Alternative zum Stromgenerator ist ein Solargenerator:

Das kann der Scheppach SG7100x

Der Stromgenerator Scheppach SG7100x ist ein richtig dickes Ding. Er hat einen 12,2 PS starken Motor, der eine Leistung von bis zu 5.400 Watt ausgeben kann. Das passiert über 230-V-Steckdosen oder mit bis zu 5.000 Watt über den 400-V-Anschluss. Habt ihr einen passenden mobilen Lader mit so einem Adapter, dann könnt ihr damit sogar ein E-Auto relativ schnell aufladen.

Mit einem Tank von 25 Liter läuft dieser Stromgenerator über Stunden, ohne dass ihr etwas tun müsst. Es gibt einen E-Starter und Seilzug. Weiterhin sind ein Überlastungsschutz, Spannungsmesser und eine Ölstandswarnung integriert, sodass ihr direkt informiert werdet, wenn etwas nicht passt. Wer sich so etwas kauft, muss vor einem Blackout keine Sorgen haben. Bei so viel Leistung könnt ihr sogar elektrische Heizungen betreiben. Ihr müsst halt nur genug Kraftstoff und Öl besitzen und seid so unabhängig vom Stromnetz.