Aldi verkauft immer häufiger Produkte des chinesischen Herstellers Xiaomi. Dieses Mal nimmt der Discounter zwei Geräte ins Programm, die bisher unter dem Radar flogen und in Deutschland keine große Beachtung fanden. Mit den schönen Staubsaugern lässt sich aber ordentlich Dreck wegmachen.

Aldi verkauft zwei Xiaomi-Produkte zu günstigen Preisen

Wer sich einen neuen Staubsauger oder Handstaubsauger kaufen möchte, sollte sich das Angebot bei Aldi Süd anschauen. Ab dem 22. Juli verkauft Aldi nämlich den Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Light für 99,99 Euro (bei Aldi Süd anschauen) und den Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini für 33,00 Euro (bei Aldi Süd anschauen). Das sind tatsächlich sehr gute Preise, die der Discounter verlangt – gäbe es da nicht ein besonderes Angebot bei eBay. Mit dem Gutscheincode HAUSHALT10 bekommt man den Staubsauger nämlich für schlappe 91,79 Euro (bei eBay anschauen).

Den kleineren Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini verkauft Aldi Süd hingegen zum absoluten Bestpreis. Bei Lidl gibt es den Handstaubsauger zwar auch für 33,00 Euro (bei Lidl anschauen) im Angebot, dort kommen aber noch 4,95 Euro dazu, sodass man bei 37,95 Euro landet.

Was taugen die Staubsauger von Xiaomi?

Sowohl der große Mi Vacuum Cleaner Light als auch der Mi Vacuum Cleaner Mini von Xiaomi überzeugen in erster Linie mit einem sehr schönen und schlichten Design. Besonders der Handstaubsauger sieht gar nicht so aus wie andere Modelle, die man so kennt. Käuferinnen und Käufer sind grundsätzlich mit beiden Produkten zufrieden, beim großen Staubsauger könnte die Saugleistung nur etwas höher sein. Besonders der kleine Sauger ist perfekt für den Einsatz im Auto oder an anderen Orten, wo man sonst keinen großen Staubsauger mitnehmen kann. Insgesamt also zwei gute Produkte. Man sollte nur auf den Preisvergleich achten.