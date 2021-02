Bei Amazon gibt es aktuell ein richtig gutes Angebot. Das Fire-7-Tablet kann nämlich zum Preis von nur 39,99 Euro gekauft werden. Wer ein einfaches Tablet sucht und dazu noch Prime-Kunde ist, sollte hier zuschlagen. Doch es gibt noch mehr.

Amazon verkauft Fire-7-Tablet für 39,99 Euro

Amazon hat aktuell die Spendierhosen an. Das sowieso schon so günstig erhältliche 7-Zoll-Fire-Tablet wird derzeit für nur noch 39,99 Euro verkauft. Das entspricht einem Rabatt von 15 Euro und gilt für alle Kunden, nicht nur die mit Amazon Prime. Es handelt sich um die Version mit Werbung. Auf dem Lockscreen werden also Amazon-Angebote angezeigt. Doch auch die Version ohne Werbung ist günstiger zu haben. Dort zahlt man dann aber 54,99 Euro. Stört euch die Werbung, könnt ihr sie gegen eine Gebühr auch nachträglich deaktivieren.

Zum Angebot bei Amazon

Das Fire-7-Tablet ist ein Einsteiger-Tablet von Amazon, das perfekt an Prime angepasst wurde. Man kann damit Alexa nutzen, Filme, Serien und Musik von Amazon streamen, aber auch Apps wie Netflix verwenden. Zugriff auf den Play Store von Google gibt es zwar nicht offiziell, man kann aber auch bei Amazon die wichtigsten Apps finden, die man für so ein günstiges Android-Tablet benötigt. So ist beispielsweise sogar YouTube nutzbar. Disney+ und Mediatheken von ARD oder ZDF sind ebenfalls verfügbar. Natürlich lassen sich auch E-Books auf dem 7-Zoll-Display lesen. Es handelt sich um ein einfaches Tablet zum Medienkonsum aus den wichtigsten Quellen für schlappe 40 Euro. Mit 4,2 von 5 Sternen schneidet das Tablet bei den Käufern ziemlich gut ab. Viele Eltern kaufen so ein Gerät auch als erstes Tablet für ihre Kinder. Bei dem Preis kann man nicht viel falsch machen.

Zum Angebot bei Amazon

Der Amazon Echo ist auch im Angebot:

Amazon hat noch weitere Angebote

Doch nicht nur das Fire-7-Tablet ist bei Amazon im Preis reduziert. Auch andere Amazon-Produkte wurden im Preis gesenkt. Nachfolgend eine Liste der besten Deals:

Greift zu, solange es noch geht. Einige Angebote könnten schnell vergriffen sein.