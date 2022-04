Die sommerlichen Temperaturen ziehen viele wieder raus ins Grüne. Wer gerne Rad fährt und sich per GPS zurechtfinden will, ist gut beraten, eine Befestigung fürs Smartphone am Fahrrad zu haben. Amazon hat so eine Halterung nicht nur in seinen absoluten Bestsellern, sondern diese auch aktuell noch reduziert. Wir verraten, warum sich das Angebot lohnt.

Bestseller bei Amazon: Robuste Handyhalterung

Eine Handyhalterung fürs Fahrrad hält euer Smartphone rutschfest am Griff fest, damit euch das GPS den Weg weisen kann, während ihr sicher beide Hände am Lenker halten könnt. Dies bietet viel Sicherheit, egal ob ihr Mountainbiker seid oder eher in der Stadt fahrt. Die Halterung ist dabei nicht nur für Fahrräder, sondern auch Motorräder und Quadbikes interessant. Für den Amazon-Bestseller müsst ihr aktuell nur 15,99 Euro (statt 23,99 Euro UVP) zahlen (Angebot bei Amazon ansehen). Damit ist die robuste Halterung nicht nur ganze 33 Prozent reduziert, sondern auch über 6 Euro günstiger als bei anderen Händlern online. Übrigens: Wer gleich ein zweites Gerät dazu erwirbt, bekommt noch einmal 3 Euro Nachlass.

Warum ist dieser Amazon-Bestseller so gut?

Die Fahrrad-Handyhalterung ist erst einmal einfach zu installieren: Ohne Werkzeug lässt sich die Halterung im Nu an Lenkern mit einem Durchmesser von 15 bis 30 mm anbringen und mithilfe der beigelegten Siliconpads fest schließen. Es hält das Handy auch auf holprigen Straßen sicher fest und verhindert, dass es während der Fahrt herunterfällt. Durch die Silikonkontaktfläche wird das Handy vor Kratzern und Vibrationen geschützt. Geeignet ist die Halterung für eine ganze Reihe an Geräten, egal ob Apple oder Android-Nutzer. Sie ist kompatibel mit 4,7- bis 6,8-Zoll Geräten, welche sich leicht mit nur einer Hand in die Halterung klemmen lassen.

Warum ist das Gerät also so beliebt? 4,6 Sterne in den Amazon-Bewertungen sprechen für sich. Und das bei über 16.000 abgegebenen Rezensionen. Besonders positiv fällt bei Kunden die leichte Anbringung und der felsenfeste Sitz des Smartphones in der Halterung auf.

Wer noch den passenden Drahtesel benötigt – diese E-Bikes lohnen sich:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).