Solargeneratoren erfreuen sich aktuell großer Beliebtheit. Ihr könnt euch damit etwas unabhängiger vom Stromnetz machen. Wollte ihr das im großen Stile tun, dann braucht ihr einen richtig dicken Akku. Diesen besitzt die EP500-Powerstation von Bluetti. Bei Amazon bekommt ihr aktuell 900 Euro Rabatt, wenn ihr euch diesen riesigen Solargenerator kauft.

Amazon verkauft riesigen Solargenerator günstiger

Wenn ihr euch wirklich auf einen Stromausfall vorbereiten und mit einem Solargenerator auch leistungsstärkere Geräte betreiben wollt, dann braucht ihr ein etwas größeres Modell. Die Bluetti EP500 ist genau so eine Powerstation, die einen riesigen 5.100-Wh-Akku besitzt, 2000 Watt Ausgangsleistung bietet und durch den LFP-Akku über 6.000 Ladezyklen übersteht. Normalerweise kostet dieser Solargenerator 5.599 Euro. Aktuell könnt ihr einen Rabatt von 900 Euro bei Amazon aktivieren und kommt so auf 4.699 Euro (bei Amazon anschauen).

BLUETTI Powerstation EP500, 5100Wh LiFePO4 Stromspeicher, 2000W Nennleistung mit 3 AC-Ausgängen (480 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.10.2022 11:52 Uhr

Die Aktion bei Amazon läuft bis zum 3. November 2022 oder solange der Vorrat reicht. Geliefert wird nur die Bluetti EP500. Ihr könnt euch optional aber die passenden Solarzellen bestellen, um den Akku mit Sonnenenergie zu laden. Maximal sind 1.200 Watt möglich. Ein mobiles 350-Watt-Modul kostet 899 Euro (bei Amazon anschauen). Im Optimalfall habt ihr schon ein Balkonkraftwerk oder eine Mini-Solaranlage, wo ihr die Powerstation anschließen könnt.

Bluetti EP500 ist kein Spielzeug

Bluetti EP500: Das kann der riesige Solargenerator

Schon der Preis von 4.700 Euro lässt es zwar vermuten, doch ich möchte es noch einmal erwähnen. Die Bluetti EP500 ist kein Spielzeug. Es handelt sich um einen riesigen Speicher, den ihr im Notfall anzapfen oder mit eurer Solaranlage verknüpfen könnt. Natürlich lässt sich der Akku auch mit der Steckdose laden und im Notfall die gespeicherte Energie nutzen, doch hier sprechen wir schon von einem professionellen Produkt. Es lassen sich auch mehrere Powerstations miteinander verbinden, wenn ihr noch mehr Batteriespeicher benötigt. Sogar ein Hausanschluss wäre mit Zubehör möglich. Informiert euch also genau, was ihr braucht und was damit möglich ist. Wenn ihr einfach nur euer Handy, Tablet oder Laptop laden wollt, greift zu einem kleineren Solargenerator, der auch nur einen Bruchteil kostet.