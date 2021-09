Bei Amazon läuft aktuell die September-Angebote-Woche und dort werden auch Fernseher von Philips verkauft. Dieses Mal sind es drei Modelle, die aber ohne Ambilight kommen. Wer darauf verzichtet, kann heute ein Schnäppchen machen.

Amazon verkauft Philips-Fernseher für ab 379 Euro

Wenn ihr aktuell zufällig auf der Suche nach einem neuen 4K-Fernseher seid, könntet ihr bei Amazon fündig werden. Dort werden gleich drei spannende Modelle einer Serie angeboten, die bei Preisen von 379 Euro beginnen. Dafür gibt es ein schickes Design, alle Funktionen, die man benötigt, aber kein Ambilight. Ich bin ein großer Fan von der zusätzlichen Beleuchtung, hab aber gehört, dass das nicht für jeden gilt.

Folgende Philips-Fernseher sind bei Amazon im Angebot:

Alle Modelle besitzen die gleiche Ausstattung und unterscheiden sich nur in der Größe. Aufpassen sollte man nur bei den Füßen der Fernseher. Diese sind zwar nicht so ganz nah am Rand verbaut, wie man es von anderen Modellen kennt, man sollte aber schon einmal nachmessen, ob der TV auf den Fernsehtisch passt. Ich spreche da leider aus Erfahrung.

Der Philips-Fernseher hat ein LCD-Panel. Im Video erklären wir, wo der Unterschied zu OLED liegt:

Was leisten die Philips-Fernseher?

Die Ausstattung der 4K-Fernseher von Philips überzeugt. Man bekommt mit Saphi OS ein gutes Betriebssystem, das alle bekannten Streaming-Dienste und sogar die Sprachsteuerung Alexa unterstützt. Die P5 Perfect Picture Engine und HDR 10+ sorgen für ein schönes Bild und der Klang stimmt durch Dolby Atmos auch. An drei HDMI-Anschlüssen kann man externe Geräte anschließen. WLAN und zwei USB-Ports sind ebenfalls vorhanden.

Bei knapp über 600 Bewertungen kommen die Fernseher bei Amazon auf 4,3 von 5 möglichen Sternen (bei Amazon anschauen). Käuferinnen und Käufer zeigen sich begeistert von dem Fernseher. Besonders was die Bildqualität angeht. Kleine Kinderkrankheiten soll das Betriebssystem haben, wobei diese wohl mit Updates behoben wurden. Insgesamt also eine ziemlich gute Option, wenn es nicht ein teurer Fernseher sein muss.