Wer aktuell auf der Suche nach einem kleinen Android-Tablet ist, der kann von einem kleinen Preiskampf profitieren. Lidl hat nämlich das Samsung Galaxy Tab A 8.0 im Preis reduziert und Amazon hat den Preis sogar deutlich unterboten. GIGA hat die Details für euch.

Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) günstig im Angebot

Originalartikel:

Das Samsung Galaxy Tab A 10.1 gehört in Deutschland zu den beliebtesten Tablets überhaupt. In den Top 10 ist das Tablet immer auf dem ersten oder zweite Platz zu finden, je nachdem, ob gerade ein iPad sich den ersten Platz schnappt. Technisch sehr gleich aber deutlich kleiner ist das Galaxy Tab A 8.0 (2019), das bei Lidl aktuell für nur noch 134,83 Euro verkauft wird. Das ist der aktuelle Bestpreis. Da es sich um ein befristetes Angebot handelt, kann es schnell vergriffen sein. Man kennt ja das Spiel bei Lidl.

Zum Angebot bei Lidl

Amazon lässt sich bei so einem Deal natürlich nicht lange bitten. Dort wird das Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) zum gleichen Preis von 134,83 Euro verkauft. Im Gegensatz zu Lidl fallen aber keine Versandkosten an, sodass es auch tatsächlich bei diesem Preis bleibt. Bei Lidl muss man noch 4,83 Euro drauflegen. Man könnte sich aber auch von Lidl einen Gutschein holen. Die gibt es an der Kasse, wenn ein Produkt lokal ausverkauft ist, im Onlineshop aber noch verfügbar. Kleiner Geheimtipp, den wir für euch haben.

Zum Angebot bei Amazon

Das Samsung Galaxy Tab A (2019) vorgestellt:

Für wen lohnt sich der Kauf des kleinen Android-Tablets?

Im Grunde für alle, die ein kleines Android-Tablet suchen. Zuletzt sind die Geräte immer größer geworden, sodass die Auswahl kleiner wurde. Samsung hat sich aber nun dazu entschlossen, wieder ein kleines und vor allem bezahlbares Android-Tablet zu verkaufen. 8 Zoll sind einfach perfekt für alle alltäglichen Dinge, wofür das Smartphone zu klein ist. Technisch bekommt man ein Einsteiger-Gerät, das aber solide arbeitet. Ich hab die 10,1-Zoll-Version im Einsatz. Man gewinnt damit zwar keinen Performance-Preis, die Leistung entspricht aber dem Preis, den man dafür zahlt. Insgesamt also eine gute Investition. Eignet sich im Übrigen auch für Kinder, denn es ist ein Kinder-Modus integriert. Mehr dazu im obigen Video.