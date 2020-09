Bildquelle: Char-Broil

Der Sommer ist zwar offiziell vorbei, im Herbst und Winter gibt es aber auch immer wieder mal schöne Tage, an denen man den Gasgrill anwerfen kann. Wer keinen hat, hat jetzt bei Amazon einen echten Monster-Gasgrill kaufen – oder sich auch ein kleines Modell gönnen.

Amazon verkauft Char-Broil Convective 640 S XL für 499 Euro

Wenn man sich schon einen Gasgrill in den Garten oder auf die Terrasse stellt, muss das Teil auch ordentlich Eindruck machen. Genau das ist beim Char-Broil Convective 640 S XL für 499 Euro ohne Zweifel der Fall. Der gigantisch große Gasgrill, auf dem man locker Grillgut für 8 bis 10 Personen gleichzeitig zubereiten kann, ist ein echtes Monster. Im Garraum stehen sechs Gasbrenner zur Verfügung, wovon einer ganz rechts als Sear-Zone bezeichnet wird. Dort leistet der Gasbrenner stolze 4,68 kW, um das Grillgut unter hoher Hitze schnell anbraten zu können, ohne dass es austrocknet oder verbrennt. Damit wird alles noch saftiger.

Gegrillt wird auf porzellanbeschichteten Grillrosten, wovon es insgesamt vier Stück gibt. Sie speichern die Hitze sehr gut und hinterlassen ein schönes Muster. Zudem kann man die kleineren Grillroste sehr einfach reinigen. An der linken Seite gibt es zudem einen siebten Brenner, auf dem man beispielsweise eine Soße oder Ähnliches zubereiten kann. Zur weiteren Ausstattung zählen ein Warmhalterost, Thermometer und natürlich Rollen, um den großen und schweren Gasgrill überhaupt bewegen zu können. Der Gasgrill von Char-Broil ist schon ein sehr mächtiges Teil. Da ist der Preis von 499 Euro absolut gerechtfertigt. Das Angebot gilt natürlich nur, solange der Vorrat reicht.

Weitere Char-Broil-Gasgrills bei Amazon im Angebot

Wem der Monster-Gasgrill von Char-Broil zu groß und teuer ist, der findet bei Amazon noch viele weitere Modelle, die günstiger und kleiner sind. Es gibt sogar Modelle, wo Gas- und Kohlegrill kombiniert werden. Eine interessante Geschichte, wenn man auf das besondere Aroma eines Kohlegrills nicht verzichten möchte.

Es handelt sich um eine Aktion, die natürlich irgendwann vorbei ist. Es kann also sein, dass einige Gasgrills schnell weggehen, wie neulich bei der Aktion mit Weber-Gasgrills bei Amazon. Wenn ihr also einen guten und bezahlbaren Gasgrill sucht, dann schaut euch die Modelle an oder gönnt euch das Monster oben.