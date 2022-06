Die neuen Angebote der Woche bei Otto sind da: Wer auf der Suche nach einem neuen Smart-TV, einer Smartwatch oder einem Smartphone ist, sollte sich die Deals genauer ansehen. Ob tatsächlich gute Schnäppchen zu finden sind, haben wir für euch herausgefunden.

Angebote bei Otto: Das sind die besten Deals der Woche

Jede Woche Mittwoch gibt es beim Versandriesen Otto neue Angebote der Woche und fast immer lassen sich dort Top-Deals finden. So auch heute: So gibt es zum Beispiel Smart-TVs von Philips und Xiaomi, Smartwatches von Huawei und ein Motorola-Smartphone hier aktuell so günstig wie nirgendwo anders zu haben. Wir haben die Aktionsprodukte genau unter die Lupe genommen und Preise verglichen.

Die Aktionspreise gelten bis einschließlich 07.06.2022 bzw. solange der Vorrat reicht und besonders beliebte Produkte können bei Otto schnell vergriffen sein. Wer Interesse hat, sollte also nicht allzu lange zögern.

Philips 55PUS8106/12 LED-Fernseher mit 55 Zoll Statt 919 Euro UVP: Philips LED-TV mit 55 Zoll und 4K-Auflösung verfügt über 3-seitiges Ambilight für atmosphärisches Fernsehgucken. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.06.2022 12:58 Uhr

Xiaomi L55M7-7AEU LED-Fernseher mit 55 Zoll Statt 549 Euro UVP: 55 Zoll großer QLED-TV von Xiaomi mit 4K-Bildauflösung, einer nativen Bildwiederholfrequenz von 60 Hz, einem Quad-A55-Prozessor und einer Sprachsteuerung via Google Assistant. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.06.2022 13:06 Uhr

Motorola moto g200 5G Smartphone Statt 449,99 Euro: Smartphone mit 6,8-Zoll-LCD-Display, 8 GB RAM, 128 GB interner Speicher, Snapdragon-888+-Prozessor , 108-MP-Kamera & einem 5.000-mAh-Akku, der euch locker durch den Tag bringt. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.06.2022 13:03 Uhr

Huawei Watch Fit Elegant Edition Smartwatch Statt 129 Euro UVP: Mit Beschleunigungssensor, Gyroskop, Schrittzähler, Umgebungslichtsensor, Herzfrequenzmesser und einer Standby-Akkulaufzeit bis zu 10 Tagen. Wasserdicht. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.06.2022 12:59 Uhr

Huawei Watch GT 3 46mm Smartwatch Statt 269 Euro UVP: Mit AMOLED-Display, Gyroskop, Schrittzähler, Umgebungslichtsensor, Herzfrequenzmesser und einer Standby-Akkulaufzeit bis zu 14 Tagen. Spritzwassergeschützt. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.06.2022 12:59 Uhr

LG XBOOM 360 DRP4 1.0 Bluetooth-Lautsprecher Statt 399 Euro UVP: Tragbarer Lautsprecher mit 120-Watt-360-Grad-Sound, 5,25-Zoll-Woofer, leistungsstarkem Akku für bis zu 10 Stunden Akkulaufzeit & Lautsprecherbeleuchtung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.06.2022 13:02 Uhr

Angebote der Woche: Weitere Multimedia-Schnäppchen bei Otto

Bei Otto gibt es wöchentlich neue Angebote auf unterschiedliche Dinge des alltäglichen Gebrauchs. Ob Technik-Highlights wie Fernseher, Laptops und Soundbars oder Küchengeräte wie Mixer und Staubsauger. Preiskracher von Marken wie Apple, LG und KitchenAid sind dabei keine Seltenheit. Aber auch Möbel, Heimtextilien und Damen- und Herren-Kleidung kann man hier regelmäßig zu günstigen Preisen finden. Diese Deals bieten eine gute Möglichkeit zu sparen und so lohnt es sich, immer wieder auf der Webseite zu stöbern. Für Schnäppchenjäger gilt die oberste Regel: Preise vergleichen nicht vergessen! Das haben wir bereits für euch erledigt und präsentieren euch nur die besten Deals, die es bei keinem anderen Händler günstiger zu finden gibt.

Wusstet ihr schon, welche Vorteile euch als Neukunden bei Otto winken? Wir nennen sie euch:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).